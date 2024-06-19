يتسال البعض في الساعات الماضية حول الفرق بين المتعجل والمتأخر في الحج فان المتعجل يودع المشاعر المقدسة بعد أن يتموا مناسك حجهم بتأدية طواف الوداع وذلك فإن تعجل السفر وأراد الرحيل في اليوم الثاني عشر من ذي حجة ثاني أيام التشريق.

من هو المتعجل في الحج

الحج المتعجل اتفق الفقهاء انه هو جائز شرعا وأنه يجوز للحاج أن يكتفى بـ رمي الجمرات في على مدار يومين فقط من أيام التشريق وهما الحادي عشر والثاني عشر من ذي الحجة وعليه أن يغادر منى قبل غروب الشمس، لأن هناك مذهبًا فقهيًا يوجب أنه إذا غربت عليه الشمس وهو لا يزال في منى عليه أن يمكث فيها للرمي في اليوم الثالث من أيام التشريق -الثالث عشر من ذي الحجة.

وإذا رمى الحاجُ "المتعجل " الجمارَ ثاني أيام التشريق كما فعل في اليوم الأول أباح الله له الانصراف من منى وهذا يسمى النفر الأول، وبذلك يسقط عنه المبيت ورمي اليوم الأخير بشرط أن يخرج من منى قبل غروب الشمس، فإذا غربت عليه الشمس وما زال في منى لزمه البقاء للمبيت بها ليلة الثالث عشر من ذي الحجة.

وانه بعد رمي الجمرات ثاني أيام التشريق يتوجه الحج المتعجل إلى بيت الله الحرام لأداء طواف الوداع اتباعًا لقول الحق تبارك وتعالى:(وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَعْدُودَاتٍ فَمَنْ تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَنْ تَأَخَّرَ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ لِمَنِ اتَّقَى وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ إِلَيْهِ تُحْشَرُون).

من هو المتأخر في الحج

من يرمي الجمرات في ثالث أيام التشريق يسمى المتاخر في الحج، فيرمي في هذا اليوم، الحاج الجمرات الثلاث بعد زوال الشمس -الظهر- ويجوز في أي وقت، ويجب الترتيب في رميها، فيبدأ بالجمرة الأولى: وهي التي تلي مسجد الخيف وهي أبعدهن عن مكة فيرميها بسبع حصيات متعاقبات، ويكبر مع كل حصاة، ويُسن أن يتقدم عنها ويجعلها عن يساره، ويستقبل القبلة، ويرفع يديه ويُكثر من الدعاء والتضرع.

ثم يرمي الجمرة الثانية كالأولى، ويسن أن يتقدم قليلًا بعد رميها ويجعلها عن يمينه، ويستقبل القبلة، ويرفع يديه فيدعو كثيرًا. ثم يرمي الجمرة الثالثة ولا يقف عندها.