في ذكرى سيامته.. أبرز المعلومات عن الأب بولس ساتي المدبر البطريركي لايبارشية الكلدان

تحتفل الكنيسة الكاثوليكية بمصر، اليوم، بذكرى السيامة الكهنوتية لخوري أسقف بولس ساتي المدبر البطريركي لايبارشية الكلدان الكاثوليك ورئيس الطائفة الكلدانية بمصر، وفي هذا التقرير وبالتزامن مع ذكري سيامته نستعرض أبرز المعلومات عنه

أبرز المعلومات عن الأب بولس ساتي

ولد الأب بولس ساتي في مدينة الموصل في 29 نوفمبر عام 1978حيث نال من العلوم المدنية والدينية في مدارسها وكنائسها كأم المعونة ومار بولس الرسول.

وبسبب ظروف البلد تركت عائلته العراق الى أوروبا، واستقروا في هولندا عام1997

انضم الأب بولس ساتي الى رهبنة الفادي الأقدس – المخلصية سنة 1999 ودخل سنة ابتداء واتَّشح بالثوب الرهباني سنة 2000

قدم النذور البسيطة عام 2001 وبدأ بالتحضير للدراسة الجامعية، التحق بجامعة ڤورتزبورغ، كلية الفلسفة واللاهوت لمدة ستة سنوات واحتفل بنذوره الرهبانية الاحتفالية الدائمة عام 2008، وبعد تخرجه من الكلية بتقدير جيد جدًا، ارتسم شماسًا إنجيليًا عام 2009 ثم كاهنًا في عام 2010.

بعد المرحلة الأكاديمية، بدأ خدمته الراعوية في أول رعية من خلال معهد اللاهوت الرعوي لتنشئة الكهنة واستمرت دراسته فيها لمدة خمسة سنوات بتقدير جيد جدًا. عمل كراعي للمرضى في المستشفى التابع للراهبات الفرنسيسكانيات في أبرشية ترير.

خدم كخوري للكلدان في خورنة مار يعقوب المقطع وخوري خورنة القديس إليخيوس في أبرشية انتڤيربين وإرسالية العائلة المقدسة في لوكسمبورك.

من عام 2018 شرف بلادنا المصرية وتم تعيينه المدبر البطريركي لايبارشية الكلدان الكاثوليك ورئيس الطائفة في مصر

منحه غبطة البطريرك الكاردينال ساكو بطريرك الكلدان رتبة خوري أسقف في 13 مايو 2022 في عيد ظهورات السيدة العذراء سيدة فاطما بكنيسة سيدة فاطيما بمصر الجديدة.

ويتحدث الاب بولس ساتي رئيس الطائفة الكلدانية عده لغات منها العربية والكلدانية والألمانية والهولندية إضافة الى الإنجليزية.

