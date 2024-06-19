الأربعاء 19 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

تنسيق 2024.. الأوراق المطلوبة وشروط القبول بجامعة حلوان الأهلية

جامعة حلوان الأهلية
جامعة حلوان الأهلية

أكدت جامعة حلوان الأهلية أنه يحق للطلاب الحاصلين على الثانوية العامة 2023 التقدم للقبول والالتحاق بكليات الجامعة بـ تنسيق الجامعات 2024، وذلك فى إطار القواعد المطبقة فى هذا الشأن وحسب مجموع الالتحاق بالكليات سنة الحصول على شهادة الثانوية العامة.

ضوابط وشروط القبول للعام الجامعى بجامعة حلوان الأهلية 2025

 -  يتم قبول الطلاب من الحاصلين على شهادة الثانوية العامة الشهادات المعادلة العربية والأجنبية، والثانوية الأزهرية، وشهادة مدارس النيل، وشهادة مدارس المتفوقين (Stem).- يتم قبول الطلاب من الحاصلين على شهاداتهم هذا العام 2024، والعام الماضي 2023 فقط.

 

الأوراق المطلوبة للتقدم لجامعة حلوان الأهلية:

1- طلب الالتحاق من موقع التقديم.

2- صورة إيصال سداد المصروفات.

3- عدد ٦ صور شخصية.

4- صورة بطاقة ولي الأمر.

5- عدد ٣ صور من البطاقة الشخصية للطالب.

6- استمارة 2 جند + استمارة 6 جند للطلاب الذكور.

أما بالنسبة للطلاب الحاصلين على الثانوية العامة والأزهرية يجب إحضار أصل شهادة الثانوية العامة أو الأزهرية بالإضافة إلى ثلاث صور منها، وبالنسبة للطلاب الحاصلين على الشهادات المعادلة العربية يجب إحضار أصل الشهادة العربية موثقة من الدولة المانحة ووزارة الخارجية.

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وبالنسبة للطلاب الحاصلين على شهادة الدبلومة الأمريكية والثانوية الإنجليزية IGCSE، يجب إحضار أصل التسلسل الدراسي موثقا ومعتمدا وأصل شهادة GPA موثقة ومعتمدة، أصل شهادة EST و ACT و SAT موثق ومعتمد بالنسبة للدبلومة الأمريكية، وأصل شهادات IG موثقة من المعهد البريطاني ووزارة الخارجية

 مميزات برنامج اللغات والترجمة بجامعة حلوان الأهلية

كما اعلنت جامعة حلوان الأهلية بدء القبول فى برنامج اللغات والترجمة تخصص "الترجمة التخصصية في اللغة الإنجليزية باستخدام التكنولوجيا"، البرنامج يقدم مقررات دراسية متميزة وفقا لمعايير الجودة العالمية وباستخدام التكنولوجيا الحديثة في مجالات الترجمة المتخصصة

 ويمنح البرنامج الخريج درجة  الليسانس فى الترجمة التخصصية في اللغة الإنجليزية باستخدام التكنولوجيا.

ويسعى البرنامج إلى إعداد كوادر مؤهلة أكاديميا ومهنيا في مجال اللغة الإنجليزية والترجمة، وقادرة على المنافسة في سوق العمل المحلي والعالمي ومجال البحث العلمي وخدمة المجتمع، من خلال تقديم مقررات دراسية متميزة وفقا لمعايير الجودة العالمية وباستخدام التكنولوجيا الحديثة في مجالات الترجمة المتخصصة، وتدعيم علاقات الشراكة مع الهيئات المحلية والدولية في مجال الترجمة.

كما يسعى البرنامج أيضا إلى توثيق الروابط والتبادل الثقافي والعلمي مع الجامعات الأخرى.

ويتميز خريج البرنامج بالقدرة على الاستخدام الدقيق للغة الإنجليزية وإتقانها، والفهم والتعبير والترجمة. كما يجيد ترجمة النصوص المتخصصة

باستخدام الوسائل التكنولوجية والتقنيات المستحدثة بكفاءة ودقة. ويكتسب خريج البرنامج

مجموعة من المهارات الشخصية والعملية التي تؤهله لمتطلبات سوق العمل.

جامعة حلوان الأهلية لحاصلين على الثانوية العامة 2023 شهادة الثانوية العامة شهادة الدبلومة الأمريكية الشهادات المعادلة

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