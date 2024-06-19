العيد فى مترو الأنفاق.. المحتفلون لا يظهرون نهارًا (صورة)

كعادتها؛ تبدأ الاحتفالات بالأعياد في القاهرة الكبرى مساءً، حيث تبدو الشوارع خالية بنسبة كبيرة من المارة والسيارات، وتمر عربات المترو بمقاعد خالية في مشهد لا يحدث كثيرًا.

عدسة "الدستور"، التقطت هذه الصورة من محطة مترو الأوبرا في الخط الثاني لمترو الأنفاق، وبدت الأرصفة خالية من الركاب.

على الرغم من أن هذه المحطة من المحطات الهادئة في العادة، لكنها لا تبدو خالية على رصيفيها هكذا سوى في مثل هذه الأوقات، وهو حال كثير من محطات المترو بباقي الخطوط التي ظهرت شبه خالية من المحتفلين بعيد الأضحى، الذين يُفضلون في العادة الظهور مساءً لبدء الاستمتاع بإجازة العيد بعد انكسار درجة الحرارة، ليعود مترو الأنفاق إلى مشهده الطبيعي، ويعود الإقبال الكبير على محطاته.