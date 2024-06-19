الأربعاء 19 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محمد رمضان يتصدر الترند لهذا السبب.. ويجهز لجولة غنائية بجانب "أسد أسود"

محمد رمضان
محمد رمضان

تصدر النجم محمد رمضان، الترند عبر مواقع التواصل الاجتماعي ومحرك البحث جوجل، وذلك بعد إعلانه غيابه عن موسم دراما رمضان المقبل 2025.

محمد رمضان يتصدر التريند لهذا السبب

وكتب رمضان عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: "رسميا غيابي عن دراما رمضان 2025"، ما أثار دهشة جمهوره ومتابعيه الذين قاموا بالتقاط التدوينة وتم تداولها بشكل سريع عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة فيس بوك وإنستجرام، ما جعله يتصدر الترند خلال دقائق من كتابة المنشور.

محمد رمضان يغيب عن دراما رمضان 2025

من جهة أخرى، ينشغل محمد رمضان، حاليا بوضع اللمسات النهائية لأحدث أعماله السينمائية "أسد أسود"، إذ طرحت الشركة المنتجة بوستر الفيلم الذي تصدره محمد رمضان، استعدادًا لطرحه خلال هذا العام، والفيلم من تأليف وإخراج محمد دياب.

وظهر محمد رمضان على البوستر الخاص بالفيلم وهو يرتدي ملابس تاريخية، ويبدو أن العمل يدور في إطار زمني قديم.

فيلم "أسد أسود" من بطولة محمد رمضان، ماجد الكدواني، خالد الصاوي، شريف سلامة، رزان جمال، علي قاسم، أحمد عبدالحميد، إسلام مبارك، ومحمود السراج، تأليف وإخراج محمد دياب.

أحدث أعمال محمد رمضان 

على الصعيد الغنائي يجهز محمد رمضان، الفترة الحالية لإقامة العديد من الحفلات الغنائية، خلال الأيام المقبلة، في عدد من الدول الأوربية والعربية في جولات ممتدة في بلدان عديدة، ضمن حفلات موسم الصيف، منها حفل ضخم يحييه على أحد المسارح الكبرى في لبنان، السبت الموافق 17 أغسطس المقبل.

كما يسدل الستار على فعاليات مهرجان موازين بالرباط، من خلال إحياء حفل الختام على مسرح النهضة، وذلك يوم السبت الموافق 29 يونيو الجاري رفقة فرقته، ويجهز رمضان، لبرنامج فني مميز، لتقديمه لجمهوره خلال الحفل، إذ يقدم مجموعة كبيرة من أغنياته الشهيرة التي يتفاعل معها الجمهور، منها "مافيا، هنرقص، خمسة خمسة، نمبر وان، تطبطب" وغيرها.

كما يحتفل محمد رمضان، مع الجمهور خلال حفلاته بنجاح أحدث أغنياته "مفيش كده"، التى طرحها بالتزامن مع احتفالات عيد الأضحى المبارك وحققت نسبة مشاهدة عالية خلال يومين فقط من طرحها.

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