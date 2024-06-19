ألفين أيمن.. من هو المصرى الجديد المنتظر فى صفوف ليفربول؟

قد يشهد نادي ليفربول الإنجليزي انضمام مصري جديد لصفوفه الموسم المقبل، ليرافق نجمنا وقائد المنتخب الوطني محمد صلاح.

العديد من التقارير الصحفية أكدت أن إدارة ليفربول توصلت لاتفاق لضم “ألفين أيمن” متوسط ميدان وولفرهامبتون والذي يلعب في صفوف فريق الشباب.

ويقترب الريدز وفقًا للتقارير لضم صاحب الـ16 عامًا لصفوفه في صفقة ستصل إلى 2 مليون جنيه إسترليني.

Alvin Ayman on target with his first touch 🤌 pic.twitter.com/h5kFgQ0soT — Wolves Academy (@WolvesAcademy) February 1، 2024

ألفين أيمن.. من هو المصرى الجديد فى صفوف ليفربول؟

ألفين أيمن ينحدر من أصول مصرية ويحمل الجنسية الإنجليزية، سافر أيمن، البالغ من العمر 16 عامًا، مع فريق ولفرهامبتون الأول لخوض مباراته خارج أرضه ضد مانشستر سيتي الموسم الماضي، وخاض مباراة في الدوري الإنجليزي الممتاز للمرة الأولى.

على الرغم من عدم انضمامه إلى الفريق المكون من 20 لاعبًا، فإن مدرب ولفرهامبتون جاري أونيل -الذي قضى ستة أشهر في ليفربول كمساعد مدرب باري لوتاس تحت 23 عامًا خلال موسم 2020-2021 منح “أيمن” نفس القدر من اللعب.

بدأ “أيمن” مع نادي ويست يوركشاير منذ أن كان عمره أقل من 9 سنوات، حيث لعب كمدافع مركزي أيسر وفي خط الوسط ثم انتقل لنادي برادفورد سيتي.

مع ولفرهامبتون، انضم أيمن إلى فريق تحت 17 عامًا في كوريا الجنوبية للمشاركة في كأس الشباب الدولية الافتتاحية للدوري الكوري الجنوبي.

وانضم ألفين لمنتخب إنجلترا ليمثله، حيث تم اختياره كلاعب احتياطي للمنتخب تحت 17 عامًا العام الماضي.

سجل أيمن لصالح ولفرهامبتون في نصف نهائي كأس الدوري الإنجليزي الممتاز تحت 17 عامًا ضد ليستر سيتي في أواخر يناير.

لعب أيضا كلاعب خط وسط، وأنهى المباراة بلمسته الأولى بعد نزوله كبديل في الشوط الثاني ليحقق الفوز بنتيجة 3-1.

في مباراة تحت 18 عامًا ضد نيوكاسل يونايتد، واصل ألفين التألق في مركزه الجديد وبدأ يظهر في صناعة اللعب أكثر ووسط الملعب.