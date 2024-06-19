حوكمة منظومة الدعم.. توصيات النواب للحكومة بشأن موازنة العام المالى الجديد

شهدت الفترة الماضية، موافقة مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس على مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2024 /2025.

وقدمت لجان مجلس النواب، العديد من التوصيات للحكومة بشأن مشروع الموازنة العامة للدولة.

وتضمنت التوصيات ضرورة الاستعانة بمساعدي ومعاوني الوزراء والمستشارين والخبراء بالجهات الداخلة في الموازنة العامة للدولة في أضيق الحدود في ظل تزايد المخصصات المقدرة لهم بما يضمن تطبيق معايير الكفاءة والجدارة والخيرة عند الاستعانة بهم.

إعادة النظر في منظومة الدعم

كما أوصت لجان مجلس النواب بإعادة النظر في منظومة الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية وذلك من خلال إتاحة ما يخصها من اعتمادات مالية بالاحتياطيات العامة قبل بداية السنة المالية الجديدة وعلى الأخص معاش الضمان الاجتماعي.

وكذلك أوصت لجان مجلس النواب، بضرورة حوكمة منظومة الدعم الخاصة بالسلع التموينية والخبز وتحويل الدعم إلى دعم رقمي وفقًا للتطور التكنولوجي، وذلك لتدقيق البيانات في تحديد مستحقى الدعم.