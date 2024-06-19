محافظ القاهرة: استمرار جهود هيئة النظافة والتجميل طوال أيام عيد الأضحى

أكد اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، استمرار جهود العاملين بهيئة نظافة وتجميل القاهرة طوال أيام عيد الأضحى على مدار اليوم بالكامل حول الأسواق ومنافذ البيع والحدائق ونشر فرق ومعدات النظافة بالشوارع، لرفع التراكمات أولًا بأول للحفاظ على الشكل الحضاري لشوارع العاصمة.

وأضاف اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، أن هناك متابعة مستمرة بصورة يومية لجهود الجمع من الوحدات السكنية، ورفع المخلفات والقمامة، وتحسين مستوى نظافة الشوارع والميادين الرئيسية والفرعية بما يحقق رضا المواطن، مشيرًا إلى أن ملف النظافة يُعد أحد الملفات التي توليها محافظة القاهرة أهمية كبرى لما له من أثر بيئي، وكذلك لأثره المباشر على صحة المواطنين، مؤكدًا أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة تعمل من أجل تحسين جودة الحياة المقدمة للمواطنين.

رفع 23 ألف طن مخلفات خلال عيد الأضحى

من جهته، أشار اللواء إيهاب الشرشابي، رئيس مجلس إدارة هيئة نظافة وتجميل وإنارة القاهرة، إلى أنه تم رفع أكثر من ٢٣ ألف طن مخلفات خلال أيام عيد الأضحى.

وأضاف أنه تم الدفع بفرق العمل بإدارة التدخل السريع بكامل تجهيزاتها بالمحاور والطرق والشوارع الرئيسية والفرعية والحواري والأزقة، كما تم الدفع بتروسيكلات المياه وكمبروسر الهواء لغسيل البلدورات والأرصفة ومحطات النقل الجماعي.

كما تم الدفع بتروسيكلات جمع القمامة للحارات والأزقة والأماكن الضيقة بالأحياء الشعبية، إلى جانب الدفع بالمكانس الآلية والجرارات المجهزة بالمحاور والطرق الجديدة والشوارع الرئيسية لتجريد الأتربة ورفع مستوى النظافة، وتم الدفع بالحاويات المجهزة بمكن شفط القمامة الخاصة بصناديق النقاط الدائمة بكل الشوارع الرئيسية والفرعية والمحاور والميادين، لسرعة شفط القمامة.

وأكد رئيس مجلس إدارة هيئة نظافة وتجميل وإنارة القاهرة على استمرار غرفة عمليات الهيئة بالعمل بكامل طاقتها لتلقى أى شكاوى على مدار اليوم على أرقام ٢٦٨٤٣٧٥٩، والخط الساخن ١٥٢٦٤.

جانب من أعمال هيئة نظافة القاهرة خلال أيام عيد الاضحى

جانب من أعمال هيئة نظافة القاهرة خلال أيام عيد الاضحى

جانب من أعمال هيئة نظافة القاهرة خلال أيام عيد الاضحى

جانب من أعمال هيئة نظافة القاهرة خلال أيام عيد الاضحى

جانب من أعمال هيئة نظافة القاهرة خلال أيام عيد الاضحى