رفع 800 طن مخلفات في حملات نظافة بأسيوط

وجَّه اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، بتكثيف حملات النظافة ورفع المخلفات من الشوراع والميادين وأماكن التجمعات بالمراكز والمدن والأحياء على مستوى المحافظة، وخاصة خلال إجازة عيد الأضحى المبارك، وبصفة دورية خلال الفترتين الصباحية والمسائية وتسيير سيارات الكنس الآلي وشفط الأتربة لتوفير بيئة نظيفة للمواطنين حفاظًا على الصحة العامة وإضفاء المظهر اللائق بالمحافظة.

وأكد اللواء عصام سعد، تقديم كل سبل الدعم الممكنة لتطوير منظومة النظافة والنهوض بها لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين بالقرى والمراكز وإعادة الواجهة الحضارية للمحافظة لسابق عهدها بالشكل اللائق.

حملات نظافة موسعة

وأشار المحافظ، إلى أنه تم رفع 800 طن مخلفات خلال يوم واحد، حيث نفَّذت الوحدات المحلية بمراكز الغنايم وديروط والقوصية وأبنوب والبدارى، حملات نظافة مكبرة لرفع تجمعات القمامة والمخلفات من المقالب العمومية وأماكن التجميع وتفريغ الصناديق بالشوارع والميادين المختلفة من خلال المكبس ونقلها إلى الأماكن المخصصة لها بعيدًا عن الكتلة السكانية وخاصة الموجودة بالقرب من المنشآت الحيوية كالمستشفيات والمدارس.

كما تم تسوية الطرق غير المرصوفة بالقرى بالجليدر وخاصة الموجودة بالقرب من المنشآت الحيوية وذلك خلال حملات تحت إشراف ومتابعة مصطفى على رئيس مركز ومدينة الغنايم ومحمود نجار عطا رئيس مركز ومدينة ديروط واللواء محمد عزت رئيس مركز ومدينة القوصية وخالد عبدالرؤوف رئيس مركز ومدينة أبنوب ومحمد حسن الديب رئيس مركز ومدينة البداري ونوابهم ورؤساء الوحدات المحلية للقري بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية كإدارة المخلفات الصلبة ومسئولي قسم النظافة والرصد والمتابعة بكل مركز وباستخدام معدات الحملة الميكانيكية من سيارات الكنس الآلي وشفط الأتربة واللوادر والجليدر والحاويات وسيارات النقل.

رفع المخلفات

رفع المخلفات

رفع المخلفات

رفع المخلفات

رفع المخلفات

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