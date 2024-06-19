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موعد بداية العام الهجري الجديد 1446

العام الهجري
العام الهجري

قال الدكتور أشرف تادرس، أستاذ الفلك بالمعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، إن يوم السبت المقبل سيشهد اكتمال القمر "بدر ذو الحجة"، في الساعة الثالثة و9 دقائق صباحا بالتوقيت المحلي لمدينة القاهرة، وبذلك يكون بداية العام الهجري الجديد 1446 يوم الأحد 7 يوليو القادم فلكيًا.

القمر تبلغ نسبة لمعانه 100%

وأشار "تادرس"، في بيان، اليوم الأربعاء، إلى أن القمر في ذلك اليوم تبلغ نسبة لمعانه 100%، ويشرق القمر في ذلك اليوم بعد غروب الشمس مباشرة ويظل بالسماء طوال الليل إلى أن يغرب مع شروق الشمس في صباح اليوم التالي.

وأوضح أن العين المجردة لا تستطيع تمييز الاكتمال الحقيقي لقرص القمر، لذلك يبدوا لنا القمر كما لو كان بدرا في الفترة من 21 إلى 23 يونيو. 

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ونوه بأن هذا البدر يعرف عند القبائل الأمريكية بعدة أسماء منها" قمر الفراولة"، حيث يتزامن مع موسم حصاد الفراولة في هذا الوقت من كل عام، كما يعرف أيضًا بـ"القمر الوردي وقمر العسل".

ولفت إلى أن وقت اكتمال القمر هو أفضل وقت لرؤية التضاريس والفوهات البركانية والحفر النيزكية على سطح القمر باستخدام النظارات المعظمة والتلسكوبات الصغيرة.

المعهد القومي للبحوث الفلكية بدر ذو الحجة رص القمر قمر الفراولة رؤية التضاريس

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