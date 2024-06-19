الأربعاء 19 يونيو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

احتفالات الصعيد.. أجواء رابع أيام العيد من قنا (فيديو)

قال محمد محروس مراسل "إكسترا نيوز"، إن نادي قنا الرياضي أحد أهم المقاصد للمواطنين في محافظة قنا خلال الأعياد والمناسبات المختلفة.

وأضاف محروس، خلال مداخلة هاتفية من التغطية الحية لفضائية "إكستر انيوز"، أن عيد الأضحى المبارك في قنا له طابع مختلف، فالمحافظة الواقعة في جنوب الصعيد لها بعض العادات الخاصة خلال فترة الأعياد، حيث يجتمع أفراد العائلات في الدواوين المختلفة.

وأشار إلى أن المواطنين يتوافدون إلى نادي قنا الرياضي بأعداد كبيرة خلال أيام عيد الأضحى لقضاء وقت ممتع، وجرى تجهيز النادي بمظلات وبرجولات خشبية فضلًا عن مساحات خضراء كبيرة.

احتفالات قنا رابع ايام العيد اكسترا نيوز مراسل والمناسبات

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