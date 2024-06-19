ندب الطب الشرعى لتشريح جثة سيدة ضربها زوجها حتى الموت فى العمرانية

تجري النيابة العامة بجنوب الجيزة تحقيقات موسعة، حول إنهاء نقاش حياة زوجته بعدما انهال عليها بالضرب حتى الموت بسبب خلافات بينهما بمنطقة العمرانية.

ندب الطب الشرعي لتحديد أسباب الوفاة

قررت النيابة ندب الطب الشرعي لتشريح جثة المجني عليها وتحديد أسباب الوفاة، كما طلبت تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، قد ألقت القبض على المتهم بقتل زوجته ضربًا بسبب خلافات أسرية في العمرانية.

تفاصيل الواقعة

كان ضباط مباحث قسم شرطة العمرانية بمديرية أمن الجيزة، قد تلقوا إشارة من المستشفى تفيد باستقبال جثة ربة منزل في عقدها الثالث مصابة بكدمات وسحجات متفرقة ونزيف داخلي وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى محل البلاغ.

وبالفحص تبين أن وراء ارتكاب الواقعة زوج المجني عليها بعد تعديه عليها ضربًا بسبب خلافات أسرية وعقب تقنين الإجراءات واستصدار أذن مسبق من النيابة العامة أمكن ضبط المتهم واقتياده إلى ديوان القسم.

وتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.