الأربعاء 19 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

ندب الطب الشرعى لتشريح جثة سيدة ضربها زوجها حتى الموت فى العمرانية

جثة سيدة
جثة سيدة

تجري النيابة العامة بجنوب الجيزة تحقيقات موسعة، حول إنهاء نقاش حياة زوجته بعدما انهال عليها بالضرب حتى الموت بسبب خلافات بينهما بمنطقة العمرانية

ندب الطب الشرعي لتحديد أسباب الوفاة

قررت النيابة ندب الطب الشرعي لتشريح جثة المجني عليها وتحديد أسباب الوفاة، كما طلبت تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة. 

txt

"مذبوح وملفوف في سجادة".. خطوة جديدة لكشف هوية جثة البدرشين بالجيزة

txt

انتشال جثة طالب لقى مصرعه غرقًا فى ترعة المريوطية

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، قد ألقت القبض على المتهم بقتل زوجته ضربًا بسبب خلافات أسرية في العمرانية.

 تفاصيل الواقعة

كان ضباط مباحث قسم شرطة العمرانية بمديرية أمن الجيزة، قد تلقوا إشارة من المستشفى تفيد باستقبال جثة ربة منزل في عقدها الثالث مصابة بكدمات وسحجات متفرقة ونزيف داخلي وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى محل البلاغ.

وبالفحص تبين أن وراء ارتكاب الواقعة زوج المجني عليها بعد تعديه عليها ضربًا بسبب خلافات أسرية وعقب تقنين الإجراءات واستصدار أذن مسبق من النيابة العامة أمكن ضبط المتهم واقتياده إلى ديوان القسم.

وتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

العمرانية تشريح جثة سيدة النيابة العامة الطب الشرعي الضرب حتى الموت

مواد متعلقة

حاول إشعال النيران فى صاحب سوبر ماركت فأحرق نفسه بالمولوتوف فى الجيزة

3 مصابين فى تصادم سيارتين على طريق الواحات

4 مصابين فى حادث تصادم بطريق إسكندرية الصحراوى

"مذبوح وملفوف في سجادة".. خطوة جديدة لكشف هوية جثة البدرشين بالجيزة

إصابة 7 من أسرة واحدة في سقوط أسانسير من "التاسع" بالجيزة

إصابة 4 إثر حادث تصادم سيارتين فى منشأة القناطر

قرار عاجل من النيابة بشأن "حلاق الوراق"

ندب الأدلة الجنائية لمعاينة حريق مخزن كرتون في فيصل

الأكثر قراءة

موعد طرح وحدات تعاونيات البناء والإسكان.. وقيمة المقدم وطريقة السداد

وحدات إسكان اجتماعى جديدة لمتوسطى ومحدودى الدخل.. اعرف الشروط والمستندات المطلوبة

"كانوا رايحين مصيف".. إصابة 29 شخصًا فى انقلاب سيارة بالإسماعيلية

هجوم على أحمد سعد بسبب "حُماية العيد".. ما القصة؟

قرارات من جهات التحقيق بشأن حادث مصرع مشجعتى الأهلى

مصرع أم وطفلتها فى حادث تصادم أثناء عبور طريق بالقليوبية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد الرحيم طايع

المُحْبَطُون المُخِيفُون

جلال حمام

السلام الحائر.. بين نتنياهو والسنوار

علي ترك

«دواعى السفر».. شاطئ راحة

أحمد محمود عجاج

انتخابات أوروبا المستقبل المظلم.. ومرارة الحصاد

ماجد حبته

30 يونيو بعيون منصفة

أحمد غنام

New Amsterdam | دروس الإدارة من أبطال التليفزيون.. الرؤية العظيمة تُظهر مشكلات عميقة (1)

د.كريمة الحفناوى

الكيان الصهيونى وانتهاك حقوق الأطفال

حسين دعسة

دبلوماسية الولايات المتحدة الأمريكية في لبنان.. رهان حرب غزة والجنوب المشتعل.

صور

العيد فرحه.. المصريون يحتفلون برابع أيام عيد الأضحى في الأزهر بارك

إقبال المصطافين على شواطئ الإسكندرية في ثالث أيام عيد الأضحى

الحديقة الدولية تستقبل الزوار في ثالث أيام عيد الأضحى

محطة تل أبيب

المزيد

أمريكا وإسرائيل.. لعبة "النفى والتأكيد" تكشف أسرار شحنات الأسلحة

اليوم الـ257 للعدوان.. مجازر الاحتلال الإسرائيلى لا تتوقف فى قطاع غزة

قناة عبرية: عدد المعاقين فى الجيش الإسرائيلى تجاوز 70 ألفًا