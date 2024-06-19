الأربعاء 19 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

تعادل وحيد ومفاجأة.. ملخص الجولة الافتتاحية من مجموعات يورو 2024

بطولة أمم أوروبا
بطولة أمم أوروبا

لم تشهد الجولة الافتتاحية، والتي ضمت 12 مباراة في دور المجموعات ضمن منافسات بطولة أمم أوروبا 2024 في ألمانيا سوى تعادل وحيد، وكان إيجابيا بنتيجة هدف لمثله ما بين منتخبي الدنمارك، وسلوفينيا في المجموعة الثالثة، وكان هذا اللقاء هو الأول ما بين المنتخبين في بطولة أمم أوروبا، وبهذه النقطة يحتل المنتحبان المركز الثاني والثالث في المجموعة.

الدنمارك

هذا هو التعادل الرابع للدنمارك في الجولة الأولى في 10 مشاركات لها، إذ تعادل مع منتخب إنجلترا سلبيا في بطولة أمم أوروبا 1992 بالسويد، وفي بطولة أمم أوروبا 1996 في إنجلترا تعادل مع منتخب البرتغال بنتيجة إيجابية هدف لكل منهما، وفي 2004 في البرتغال تعادل مع إيطاليا بنتيجة سلبية.

سلوفينيا

التعادل هو الثاني الذي تحققه سلوفينيا في الجولة الأولى في المشاركة الثانية لها فقط، إذ في بطولة أمم أوروبا 2000 في هولندا وبلجيكا تعادلت مع منتخب يوغسلاقيا إيجابيا بنتيجة 3 أهداف لمثلها. 

سقوط بلجيكا المفاجئ

كما شهدت الجولة الافتتاحية مفاجأة، وهي هزيمة منتخب بلجيكا على يد نظيره سلوفاكيا بنتيجة هدف نظيف في المجموعة الخامسة. 

ولم يسبق أن تواجه المنتخبان بلجيكا وسلوفاكيا في بطولة أمم أوروبا من قبل.

بهذا الخسارة تتواجد بلجيكا في المركز الثالث في المجموعة بينما تحل سلوفاكيا وصيفة بفارق الأهداف فقط عن منتخب رومانيا المتصدر.

وبلجيكا لم تنهزم في الجولة الافتتاحية سوى في 3 مرات من أصل 7 مشاركات، فالمرة الأولى كانت في بطولة أمم أوروبا 1972 في بلجيكا، وخسرت أمام منتخب ألمانيا بنتيجة 1-2 في دور قبل النهائي، والمرة الثانية كانت في بطولة أمم أوروبا 2016 في فرنسا، وانهزمت على يد إيطاليا بنتيجة هدفين. 

سلوفاكيا

أما سلوفاكيا، فهي تشارك للمرة الثالثة فقط، وهذا هو الانتصار الثاني لها في الجولة الأولى بعد أن فازت سابقا على منتخب بولندا بنتيجة 2-1 في بطولة أمم أوروبا 2020. 

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تركيا والتخلص من عقدة البدايات

منتخب تركيا أيضا، حقق أخيرا انتصاره الأول في الجولة الافتتاحية في مشاركته السادسة بالتغلب على منتخب جورجيا بنتيجة 3-1 في المجموعة السادسة، وتحتل تركيا مقدمة المجموعة. 

ظهور سيئ لصربيا وجورجيا

كما شهدت الجولة الأولى في بطولة أمم أوروبا 2024 الظهور الأول لمنتخبي صربيا، وجورجيا، وكان سيئا على كل حال،  إذ خسرت الأولى من إنجلترا بنتيجة هدف دون مقابل، والثانية سقطت أمام تركيا.

صربيا تتذيل المجموعة الرابعة، وأيضا جورجيا تقبع في قاع المجموعة السادسة.

إذن الجولة الافتتاحية في بطولة أمم أوروبا 2024 شهدت:

1 – 11 انتصارا، وتعادلا وحيدا كان بنتيجة إيجابية أي لم ينته أي لقاء بنتيجة التعادل السلبي.

2 – الانتصار الأول لتركيا بعد 5 مباريات افتتاحية في 5 نسخ سابقة دون أن يتمكن من تحقيق أي انتصار أيا منها.  

3 – الهزيمة الأولى للوجهان الجديدان صربيا، وجورجيا.

4 – مفاجأة وحيدة، وهي سقوط بلجيكا.

الدنمارك سلوفينيا بلجيكا سلوفاكيا تركيا صربيا جورجيا

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