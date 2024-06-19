تحرير 164 مخالفة للمحال غير الملتزمة بترشيد استهلاك الكهرباء

تمكنت وزارة الداخلية، اليوم الأربعاء، من تحرير مخالفات للمحال التي لم تلتزم بقرار الإغلاق على مستوى الجمهورية، خلال 24 ساعة، تنفيذًا لقرار مجلس الوزراء بشأن اتخاذ التدابير اللازمة لتنفيذ خطة الدولة لترشيد استهلاك الكهرباء.

ضبط 164 محلًا لم تلتزم بقرار الإغلاق

كانت قد تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط 164 محلًا لم تلتزم بقرار الإغلاق الصادر عن مجلس الوزراء، في إطار خطة الدولة لترشيد استهلاك الكهرباء، شملت المخالفات عدم إغلاق المحال في الوقت المحدد، واستمرار تشغيل الإنارة الداخلية والخارجية، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين. وتم تحرير محاضر المخالفات، وعرضها على النيابة العامة.