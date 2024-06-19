ازداد محرك البحث جوجل خلال الفترة الماضية عن موعد امتحان اللغة العربية الثانوية العامة 2024، حيث يؤدي طلاب الثانوية العامة مادة اللغة العربية يوم السبت المقبل الموافق 22 يونيو الجاري وتستمر امتحانات الثانوية العامة حتي شهر يوليو المقبل 2024.

توزيع درجات امتحانات الثانوية العامة 2024

واعلنت وزارة التربية والتعليم عن توزيع درجات امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2024 والذي جاء كالتالي:

مادة اللغة العربية 80 درجة

مادة اللغة الأجنبية الأولى 50 درجة

مادة اللغة الأجنبية الثانية 40 درجة

مادة الفيزياء 60 درجة

مادة الكمياء 60 درجة

مادة الأحياء 60 درجة

مادة التاريخ 60 درجة

مادة الجيولوجيا والعلوم البيئية 60 درجة

مادة الديناميكا 30 درجة

مادة الاستاتيكا 30 درجة

مادة التفاضل والتكامل 30 درجة

مادة علم النفس والاجتماع 60 درجة

مادة الفلسفة والمنطق 60 درجة.

جدول امتحانات الثانوية العامة للشعبة العلمية 2024

ويؤدي طلاب الثانوية العامة 2024 بالشعبة العلمية يوم السبت الموافق 29 يونيو 2024 امتحان مادة الفيزياء ويوم السبت الموافق 6 يوليو 2024 امتحان مادة الكيمياء، ويوم الأربعاء الموافق 10 يوليو 2024 امتحان مادة الجيولوجيا والعلوم البيئية، ويوم الأربعاء الموافق 17 يوليو 2024 امتحان مادة الأحياء.

جدول امتحانات الثانوية العامة الشعبة الأدبية 2024

فيما جاء جدول امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2024 للشعبة الأدبية كالتالي

يبدأ طلاب الشعبة الأدبية الامتحانات من يوم السبت الموافق 29 يونيو 2024 امتحان مادة التاريخ، يوم السبت الموافق 6 يوليو 2024 امتحان مادة الجغرافيا، يوم الأربعاء الموافق 10 يوليو 2024 امتحان مادة علم النفس والاجتماع، يوم الأربعاء الموافق 17 يوليو 2024 امتحان مادة الفلسفة والمنطق.

وجاءت أهم تعليمات حل امتحان مادة اللغة العربية الآتي:



١- لا بد أن يعي طالب الثانوية العامة أن امتحان اللغة العربية مخصص له أكبر درجة في كل المواد (80 درجة؛ أو ما يعادل ٢٠% تقريبآ من المجموع الكلي للدرجات) الأمر الذى يفرض على الطالب توجيه اهتمام خاص لتلك المادة لتأثيرها الكبير على مستقبله.

٢- تركيز الطالب الشديد في حل كل سؤال، وعدم إضاعة أى درجات قدر الإمكان

٣-الاهتمام بالدرجات الأكبر وحلها بشكل صحيح حيث يوجد ٣٢ سؤالا موضوعيا مخصص لكل سؤال درجة واحدة، ١٩ سؤالا موضوعيا مخصص لكل سؤال درجتين (وبالتالي فإن الدرجات المخصصة لها ٣٨ درجة )، ٤ أسئلة مقالية مخصص لثلاثة أسئلة منها درجتين، ولسؤال واحد فقط منها ٤ درجات وهو الأعلى في الدرجات

٤- أن يضع الطالب في اعتباره أن الدرجات المخصصة لثلاثة أسئلة مقالية هى درجتين فقط وهو ما يساوى درجات ١٩ سؤالا موضوعيا وهو أمر يدعو إلى طمأنينة الطالب.

٥- بذل جهد أكبر في مراجعة وإجابة فروع اللغة العربية المخصص لها درجات أكبر في الامتحان.

٦- استعانة الطالب بكتيبات المفاهيم فقط في المساعدة على تذكر مفاهيم المصطلحات التى لا يتذكرها أو لديه شكوك حولها

٧- وعي الطالب بأن بدائل الإجابة لكل سؤال قد تكون متشابهة في ظاهرها مع ذلك تكون مختلفة، فلا ينخدع ويتسرع في اختيار أى إجابة بدون تأمل أو تفكير



٨- وعي الطالب بأن المطلوب منه اختيار أدق إجابة ولا يتوقع أن تأتي البدائل كلها خاطئة بشكل واضح وبديل واحد فقط هو الصحيح



٩- البدء بحل الأسئلة السهلة.

١٠- على الطالب النظر إلى الأسئلة المقالية بشكل سريع في البداية لأنها لن تستغرق منه وقتا طويلا في قراءتها، لتحديد ما السهل أو الصعب منها أو البدء بها أو بالأسئلة الموضوعية

١١- يمكن للطالب البدء بالإجابة على سؤال سؤال في الأسئلة الموضوعية، أو البدء بالأسئلة المقالية لو وجد أنها الأسهل.

١٢- أن يجيب الطالب على الأسئلة المقالية في حدود المساحة المخصصة لكل سؤال بدون إفراط أو تفريط؛ وخاصة أن درجات كل سؤال من ثلاثة أسئلة بها تساوي درجات كل سؤال من ١٩ سؤالا موضوعيا فلا يستغرق فيها وقتا يؤثر على إجاباته على باقي الأسئلة



١٣- أن يرجأ الطالب الأسئلة الصعبة (سواء الموضوعية أو المقالية ) إلى نهاية الامتحان ولا يتوقف كثيرا أمام السؤال الصعب ما دامت هناك أسئلة أخرى لم يصل إليها.

١٤- عدم ترك أي سؤال بدون إجابة حتى لو اضطر الطالب إلى تخمين الإجابة الصحيحة لأى سؤال

١٥- المراجعة الدقيقة للإجابات قبل تسليمها.