بعثة الحج السياحى: بدء تفويج الحجاج من مشعر منى إلى مكة والمدينة

قالت سامية سامي، رئيس الإدارة المركزية لشركات السياحة بالوزارة ورئيس مكتب شئون الحج السياحي المصري، بدء عمليات تفويج الحجاج من المخيمات إلى المدينة والمنورة ومغادرة الحجاج مشعر منى، والعودة إلى مكة المكرمة أو للمدينة المنورة لاستكمال باقي برنامج الحج، ومن ثم العودة بسلامة الله الى أرض الوطن.

إعادة الحجاج إلى فنادقهم بمكة المكرمة على أفواج متعددة استعدادا لأداء طواف الوداع

وأضافت رئيس مكتب شئون الحج السياحي المصري، أن لجان الوزارة ومشرفي بعثة الحج السياحي يقومون بإعادة الحجاج إلى فنادقهم بمكة المكرمة على أفواج متعددة، استعدادا لأداء طواف الوداع، والعودة بسلامة الله إلى أرض الوطن، أو التفويج إلى المدينة المنورة، لقضاء 5 أيام بالقرب من الرسول الكريم- صلى الله عليه وسلم.

لجان بعثة الوزارة تتواجد بشكل مكثف وتتابع عن كثب أحوال الحجاج بمشعر منى

وأضافت أن لجان بعثة الوزارة المنتشرة في مخيمات حجاج السياحة في منى، تتواجد بشكل مكثف وتتابع عن كثب أحوال الحجاج بمشعر منى، والوقوف على مدى تلقيهم الخدمات المنصوص عليها بالعقد المبرم بين غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة وشركة تقديم الخدمات بالمشاعر المقدسة.

9 مكاتب للجان البعثة تقوم علي خدمة حجاج شركات السياحة

وأضافت أن هناك 9 مكاتب للجان البعثة تقوم علي خدمة حجاج شركات السياحة المصرية بكل برامجها (خمس نجوم - الاقتصادي - البري)، وتعمل على سرعة رصد وحل أى مشكلة تظهر بالمخيمات.

وأوضحت أنه بالمرور الميداني اليوم تبين أن الحالة العامة بالنسبة لحجاج السياحة مستقرة وقد تلقوا كل الخدمات الخاصة بهم، مشيرة إلى أنه تم التعامل مع وحل بعض الشكاوى والملاحظات التي رصدتها اللجان، أمس، أثناء وجودها ببعض المخيمات، وحاليًا يمارس الحجاج مناسكهم بمشعر منى دون مشاكل تؤثر على سير مناسك الحج.

ولفتت إلى أن هناك تواصلا وتنسيقا مستمرا مع بعثة الحج الرسمية والبعثة الطبية المصرية ومشرفي الشركات السياحية والسلطات السعودية وكافة الجهات المختصة وذات الصلة بشأن الحالة الصحية العامة لحجاج السياحة.