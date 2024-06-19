الأربعاء 19 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

إزالة 5 حالات تعدٍ على أراضٍ زراعية وأملاك دولة ومخالفات مبانٍ في أسيوط

إزالة مخالفات بناء
إزالة مخالفات بناء

قال اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، إن حملات رصد وإزالة التعديات على الأراضى الزراعية وأراضى أملاك الدولة ومخالفات البناء مستمرة بكل قرى ومراكز المحافظة، خاصة خلال إجازة عيد الأضحى المبارك.

وأضاف أنه تم تنفيذ 5 حالات إزالة لتعديات على أراض زراعية وأملاك دولة ومخالفات مبان بمراكز القوصية وأبوتيج وأسيوط ضمن الحملات المكثفة التي تنفذها الحكومة للحفاظ على حقوق الدولة واسترداد حق الشعب.


تنفيذ الإزالة بمراكز القوصية وأبوتيج وأسيوط


يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية وطبقًا لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء وبمتابعة من اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية لمواصلة جهود إزالة كل التعديات ومواجهة ظاهرة التعدى على أملاك الدولة والأراضي الزراعية.

وأوضح محافظ أسيوط، أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة تمكنت من تنفيذ إزالات لعدد 5 حالات تعد بـ3 مراكز خلال رابع أيام عيد الأضحى المبارك.

ففى مركز القوصية تم شن حملة مكبرة لإزالة التعديات تمت خلالها ازالة حالة تعد على أرض زراعية على مساحة 2 قيراط فى مهدها بالوحدة المحلية لقرية فزارة وتم اتخاذ الاجراءات القانونية، وتنفيذ حالة ازالة لتعد على أرض زراعية بقرية رزقة الدير وتنفيذ إزالة فورية لحالة تعد على أرض أملاك دولة بقرية رزقة الدير.

كما تم تنفيذ إزالة لشدة خشبية بقرية البورة وتنفيذ حالة إزالة لتعد فى مهدها بقرية العدر التابعة للوحدة المحلية لقرية منقباد بمركز أسيوط تحت أشراف العميد عبدالرحمن عامر رئيس المركز وبمشاركة رؤساء الوحدات المحلية للقرى.

وفى مركز أبوتيج تم تنفيذ حالة إزالة لتعد على أرض زراعية بقرية الكوم الأحمر التابعة للوحة المحلية لقرية النخيلة بمركز أبوتيج.

وأكد اللواء عصام سعد، أن المحافظة بكافة أجهزتها لا تدخر جهدًا في تطبيق القانون على المتعدين على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة والتصدي لأي محاولة للبناء العشوائي بدون تراخيص، مؤكدًا ضرورة المواجهة الحاسمة بالقانون لأي محاولة تعطيل إجراءات إزالة التعديات واسترداد كافة الأراضى.

كان محافظ أسيوط قد أعلن عن استقبال شكاوى وبلاغات المواطنين على مدار 24 ساعة على أرقام (2135858/ 088) أو (2135727/ 088) و(2135670/ 088) أو إرسال الصور والشكاوى عن طريق برنامجي (واتس آب - تليجرام) على مدار 24 ساعة على رقم (01066628906)، بالإضافة إلى رقم منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة (16528) التابع لمجلس الوزراء، أو من خلال البوابة الإلكترونية للمنظومة www.shakwa.eg لتلقى البلاغات وشكاوى المواطنين على مدار 24 ساعة.

إزالة مخالفات بناء
إزالة مخالفات بناء
إزالة مخالفات بناء
إزالة مخالفات بناء
إزالة مخالفات بناء
إزالة مخالفات بناء
إزالة مخالفات بناء
إزالة مخالفات بناء
إزالة مخالفات بناء
إزالة مخالفات بناء
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اللواء عصام سعد محافظ أسيوط التعديات على الأراضي الزراعية وأراضى أملاك الدولة ومخالفات البناء القوصية وأبوتيج وأسيوط الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية

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