بوتين: روسيا وكوريا الشمالية تتبعان سياسة خارجية مستقلة ولن تقبلا لغة الابتزاز والإملاءات

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، عقب توقيع اتفاق الشراكة الاستراتيجية، مع الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون، إن روسيا وكوريا الشمالية قد تتعاونا في المجال العسكري ضمن اتفاق جديد.

وتابع أن روسيا وكوريا الشمالية تتبعان سياسة خارجية مستقلة ولن تقبلا لغة الابتزاز والإملاءات.

تفاصيل اتفاق الشراكة بين روسيا وكوريا الشمالية

وأضاف بوتين: اتفاق الشراكة بين روسيا وكوريا الشمالية ينص على المساعدة المتبادلة في حالة العدوان على أي منهما، وموقف كوريا الشمالية من الحرب في أوكرانيا يؤكد دعمها لسيادة روسيا.

وواصل: "نكافح سياسة الهيمنة الإمبريالية التي تحاول واشنطن وأتباعها فرضها على روسيا منذ عقود ونحرص على رفع العلاقات مع بيونج يانج إلى مستوى جديد وسنطور التعاون العسكري التقني بين البلدين".