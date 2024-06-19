الأربعاء 19 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

غدًا.. قراءة سورة الكهف فى 19 مسجدًا عقب صلاة المغرب

سورة الكهف
سورة الكهف

أعلنت وزارة الأوقاف عن عقد 19 مقرأة لقراءة سورة الكهف عقب صلاة المغرب غدا الخميس.

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وزير الأوقاف: نضع خدمة القرآن الكريم والسنة النبوية نصب أعيننا

 المساجد التي ستعقد  فيها المقارئ


الجيزة: مسجد الاستقامة - بالجيزة
القليوبية: مسجد كريستال عصفور - بشبرا
الغربية: المسجد الأحمدي - بطنطا 
المنوفية: مسجد سيدي محمد شبل الأسود - بالشهداء
كفر الشيخ: المسجد الإبراهيمي - بدسوق
الشرقية: مسجد الفتح - بالزقازيق 
الإسماعيلية: المسجد الإسماعيلي - بالإسماعيلية
دمياط: مسجد الرحمة - برأس البر
البحيرة: مسجد المحطة - بدمنهور
مطروح: مسجد سيدي العوام - بمطروح
شمال سيناء: مسجد النصر - بالعريش 
جنوب سيناء: مسجد المصطفى - بشرم الشيخ
الفيوم: مسجد ناصر الكبير - بالفيوم
المنيا: مسجد سيدي الفولي - المنيا
الوادي الجديد: مسجد المجمع الإسلامي - بالخارجة
سوهاج: مسجد سيدي العارف بالله - سوهاج
الأقصر: مسجد سيدي أبو الحجاج الأقصري - بالأقصر
البحر الأحمر: مسجد الميناء الكبير - بالغردقة 
قنا: المسجد القنائي - بقنا
كما ستعقد أمسية ابتهالية عقب صلاة العشاء بمسجد الاستقامة بمحافظة الجيزة.

قراءة سورة الكهف كاملة لكبار القراء يوم الجمعة بمسجد الإمام الحسين

كما أعلنت  وزارة الأوقاف عن أنه في إطار اهتمام الوزارة بالقرآن الكريم وأهله والعمل على حسن تلاوته، وفي إطار تكثيف الأنشطة القرآنية المتنوعة، سيتم قراءة سورة الكهف كاملة لكبار القراء يوم الجمعة 21 يونيو الجاري، الساعة العاشرة صباحًا من مسجد الإمام الحسين -رضي الله عنه- مع القارئ الطبيب أحمد أحمد نعينع، والساعة الحادية عشرة من مسجد السيدة زينب -رضي الله عنها-، مع القارئ الشيخ السيد عبد الكريم الغيطاني.

الأوقاف مقرات سورة الكهف مسجد مسجد الإمام الحسين الحسين

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