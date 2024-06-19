تمكنت وزارة الداخلية، من كشف ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة دمياط من 7 سيدات، بتضررهن من سيدتين لقيامهما بالتحصل منهن على مبالغ مالية، بإجمالى 3،644 مليون جنيه، نظير استيراد ملابس من الخارج على موقع إحدى الشركات وعدم قيامهما بتوريد تلك الملابس.

ضبط سيدتين استوليتا على 3.5 مليون جنيه من المواطنين في دمياط

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما، وبمواجهتهما اعترفتا بارتكابهما تلك الواقعة، وقررت إحداهما بوجود بعض معوقات الشحن على موقع الشركة وأنها سوف تقوم بتسليم الملابس لهم.