الأربعاء 19 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

"إكسترا نيوز" تستعرض أبرز النصائح للتعامل مع الأعراض المرضية بعد الحج (فيديوجراف)

ضيوف الرحمن
ضيوف الرحمن

وجه المجلس الصحي السعودي ضيوف الرحمن لاتباع عدد من الإرشادات للتعامل مع الأعراض الصحية التى قد تواجه الحاج عقب الانتهاء من  موسم الحج.

أبرز النصائح للتعامل مع الأعراض المرضية بعد الحج

وعرضت فضائية "إكسترا نيوز" تقريرًا عن أبرز النصائح للتعامل مع الأعراض المرضية بعد الحج:

- أخذ قسط من الراحة.

- شرب كميات كافية من السوائل.

- الاهتمام بغسل اليدين جيدًا وتغطية الفم والأنف عند العطاس أو السعال لمنع انتقال العدوى.

- الابتعاد عن مخالطة المصابين بالإنفلونزا. 

- أخذ مسكنات الألم عند الحاجة.

- مراجعة الطبيب عند الحاجة.

فيديو جراف الحج الأعراض المرضية نصائح الأعراض الصحية بالأنفلونزا موسم الحج

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