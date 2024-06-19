"إكسترا نيوز" تستعرض أبرز النصائح للتعامل مع الأعراض المرضية بعد الحج (فيديوجراف)

وجه المجلس الصحي السعودي ضيوف الرحمن لاتباع عدد من الإرشادات للتعامل مع الأعراض الصحية التى قد تواجه الحاج عقب الانتهاء من موسم الحج.

أبرز النصائح للتعامل مع الأعراض المرضية بعد الحج

وعرضت فضائية "إكسترا نيوز" تقريرًا عن أبرز النصائح للتعامل مع الأعراض المرضية بعد الحج:

- أخذ قسط من الراحة.

- شرب كميات كافية من السوائل.

- الاهتمام بغسل اليدين جيدًا وتغطية الفم والأنف عند العطاس أو السعال لمنع انتقال العدوى.

- الابتعاد عن مخالطة المصابين بالإنفلونزا.

- أخذ مسكنات الألم عند الحاجة.

- مراجعة الطبيب عند الحاجة.