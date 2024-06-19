بوتين: موقف كوريا الشمالية من الحرب فى أوكرانيا يؤكد دعمها سيادة روسيا

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إن موقف كوريا الشمالية من الحرب في أوكرانيا يؤكد دعمها سيادة روسيا.

وأضاف بوتين، خلال المؤتمر الصحفي المنعقد مع نظيره زعيم كوريا الشمالية، اليوم الأربعاء، نقلته فضائية القاهرة الإخبارية، أن اتفاق الشراكة بين روسيا وكوريا الشمالية ينص على المساعدة المتبادلة في حالة العدوان على أي منهما، موضحًا أن موسكو وكوريا الشمالية قد تتعاونان في المجال العسكري ضمن اتفاق جديد.

ووقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وزعيم كوريا الديمقراطية كيم جونغ أون اتفاقية تعاون استراتيجي شاملة عقب المفاوضات في بيونغ يانغ.

ووصف الرئيس الروسي الوثيقة المعدة بأنها أساسية، وأشار إلى أنها ستشكل أساس العلاقات بين موسكو وبيونغ يانغ لسنوات عديدة قادمة.

واستمرت المحادثات بين بوتين وكيم جونغ أون حوالي ساعة ونصف بمشاركة الوفود وحوالي ساعتين في شكل فردي.