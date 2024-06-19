الأربعاء 19 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

تقسيم درجات اللغة العربية للصف الثالث الثانوي 2024

الثالث الثانوي
الثالث الثانوي

تزايد التسالات حول تقسيم درجات اللغة العربية للصف الثالث الثانوي في الوقت التي يستعد فيه الآلاف من طلاب الثانوية العامة السبت المقبل  لأداء امتحان اللغة العربية المقرر، لمعرفة  توزيع درجات امتحان اللغة العربية لطلاب الثانوية العامة، ويبدأ الامتحان من الساعة التاسعة صباحًا ويستمر على مدار 3 ساعات وينتهي في تمام الساعة الثانية عشر ظهرًا ومن المحتمل، إعلان نتيجة الثانوية العامة في شهر أغسطس المقبل.

تقسيم درجات اللغة العربية للصف الثالث الثانوي

يذكر انه  مجموع درجات مادة اللغة العربية 80 درجة للصف الثالث الثانوي، وتكون الأسئلة المقالية اربعة مقالي منها 10 درجات، وعدد الأسئلة الموضوعية51 سؤالًا بمجموع 70درجة ليصل إجمالي عدد الأسئلة 55 سؤالًا.

1-النحو يحصل اكثر من ربع المجموع 22  درجة.

2-قطع القراءة 17 درجة. 

3-نصيب النص الشعري 12 درجة. 

4-النص النثري يحصل 12 درجة. 

5-التعبير يحصل على 8 درجات.

6-يحصل الادب على 5 درجات فقط. 

7-تحصل القصة على درجات ينتقسم بين الموازنة واستنتاج. 

 

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تعليمات هامة لطلاب الثانوية العامة لحل امتحان اللغة العربية

جدول امتحانات الثانوية العامة 2024

يبدا امتحان اللغة العربية للقسم العلمي والادبي   22 يونيو 2024

اللغة الأجنبية الثانية للقسم العلمي والادبي الثلاثاء 25 يونيو 2024 

الفيزياء للعلمي + التاريخ للادبي السبت 29 يونيو 2024 

اللغة الأجنبية الأولى  للقسم العلمي والادبي الثلاثاء 2 يوليو 2024: 

الكيمياء للعلمي + الجغرافيا للرفع المستوي السبت 6 يوليو 2024: 

الجيولوجيا + الجبر والهندسة الفراغية لقسم علمي رياضة + علم النفس

الأربعاء 10 يوليو 2024. 

 التفاضل والتكامل "لعلمي رياضة " السبت 13 يوليو 2024.  

الأحياء"علمي علوم " + الاستاتيكا "علمي رياضة " + الفلسفة"ادبي " 

الأربعاء 17 يوليو 2024. 

الديناميكا"علمي رياضة " السبت 20 يوليو 2024. 

 موعد انتهاء امتحانات الثانوية العامة 

1-علمي علوم بمادة الأحياء 17 يوليو المقبل.

2-علمي رياضية بمادة الرياضيات التطبيقية "الديناميكا" 20 يوليو المقبل.

3-ادبي  بمادة الفلسفة والمنطق يوم الأربعاء 17 يوليو المقبل.

 

 

اللغة العربية الثالث الثانوي الثانوية العامة جدول امتحانات الثانوية العامة 2024 اللغة الاجنبية الاولى الجغرافيا

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