الأربعاء 19 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

سيد رجب لـ"الدستور": "ولاد رزق 3" قادر على المنافسة عالميًا

سيد رجب
سيد رجب

أعرب النجم سيد رجب، عن سعادته البالغة بردود الأفعال التي يتلقاها عن فيلم "ولاد رزق 3 - القاضية" وصعوده القياسي وتصدره إيرادات شباك تذاكر السينما المصرية، ضمن موسم أفلام عيد الأضحى المبارك، ليحقق خلال أسبوعه الأول في دور العرض السينمائية إيرادات مرتفعة للغاية بلغت 92 مليونًا و465 ألف جنيه.

سيد رجب: أتمنى تقديم أجزاء جديدة من "ولاد رزق 3" 

وأشاد "رجب" فى تصريحات خاصة لـ "الدستور" بالتعاون مع فريق عمل فيلم ولاد رزق، بأكمله الذي يضم مجموعة كبيرة من الفنانين منهم أحمد عز، وعمرو يوسف، وكريم قاسم، ونخبة كبيرة من الشباب الموهوبين على رأسهم علي صبحي، كل هؤلاء بقيادة المخرج طارق العريان الذي يبذل مجهودًا جبارًا لخروج العمل فى أبهى صورة للجمهور وبأعلى التقنيات مع تسخير الإمكانات الإنتاجية الضخمة مع الجهة المنتجة، لتقديم عمل بحجم "ولاد رزق 3" ذات جودة عالية على مستوى المضمون والصورة أيضًا، يستطيع منافسة شركات إنتاج عالمية والتغلب عليها فى صنع مضمون قوي ومتميز فى نفس الوقت، متمنيا تقديم أجزاء جديدة من فيلم ولاد رزق.

وأشار إلى أن هناك تطورًا كبيرًا وملموسًا فى الإنتاج السينمائي، لافتًا إلى أن هذا التطور إيجابى ويسهم فى خلق أعمال سينمائية هادفة تعيش لسنوات طويلة مع الجمهور وتحقق إيرادات هائلة، كما تفرز العديد من المواهب سواء على جانب التمثيل أو الصناعة.

وتابع أن الموسم السينمائي يشهد منافسة قوية بين كبار الصناع والنجوم من خلال تقديم أعمال قيمة ومتصلة بالواقع.

قصة فيلم ولاد رزق 3 

ولاد رزق 3، من نوعية الأعمال الأكشن التشويقية، ويتناول قصة أشقاء يقومون بعمليات إجرامية ولكن يقررون التوبة، ويعمل كل منهم في مجال مختلف، قبل أن يعودوا مجددًا لتنفيذ مهمة إجرامية أخيرة كبيرة بسبب أزمة مادية تكشف عنها الأحداث، والمهمة هي سرقة ساعة الملاكم العالمي تايسون فيوري، ويقدم أحمد عز شخصية رضا رزق وهو الشقيق الأكبر بين ولاد رزق ويقود عملياتهم.

أبطال فيلم "ولاد رزق 3- القاضية"

 

فيلم "ولاد رزق 3- القاضية" بطولة كل من الفنانين أحمد عز، وعمرو يوسف، وكريم قاسم، ومحمد لطفي، وآسر ياسين، وسيد رجب، ونسرين أمين، ومحمد ممدوح، وعلي صبحي، ويضم فيلم ولاد رزق 3 مجموعة كبيرة من ضيوف الشرف، منهم الملاكم العالمي تايسون فيوري، والنجم كريم عبدالعزيز، والنجم أحمد فهمي، والفيلم من تأليف صلاح الجهيني، وإخراج طارق العريان.

النجم سيد رجب 𝐒𝐲𝐧𝐞𝐫𝐠𝐲 سيد رجب لـ الدستور ولاد رزق 3 قادر على المنافسة عالمي ا وأتمنى تقديم اجزاء جديدة إيرادات شباك تذاكر السينما المصرية فيلم ولاد رزق 3 سيد رجب

مواد متعلقة

7 يوليو.. فرقة الإنشاد الديني تحيي احتفالية السنة الهجرية الجديدة بمعهد الموسيقى العربية

"أهل الكهف" يتزيل إيرادات أفلام موسم عيد الأضحى

احتفالًا بعيد الموسيقى.. أشهر مؤلفات هانى شنودة على مسرح سيد درويش بالإسكندرية

بـ92 مليونًا و465 ألف جنيه.. "ولاد رزق 3" يحقق أعلى إيراد فى السينما المصرية خلال أسبوع

على الحجار يتصدر الترند بسبب نبوءة عم صبرى العراف.. القصة كاملة

الليلة.. عمرو دياب يفتتح سلسلة حفلات عيد الأضحى فى بيروت

خروجة السينما.. اعرف قصص أفلام عيد الأضحى 2024 وأبرز أبطالها

أبرزها 60 جنية.. تفاصيل عرض ستة أفلام قصيرة بمهرجان تورنتو للفيلم العربي

الأكثر قراءة

موعد طرح وحدات تعاونيات البناء والإسكان.. وقيمة المقدم وطريقة السداد

وحدات إسكان اجتماعى جديدة لمتوسطى ومحدودى الدخل.. اعرف الشروط والمستندات المطلوبة

"كانوا رايحين مصيف".. إصابة 29 شخصًا فى انقلاب سيارة بالإسماعيلية

هجوم على أحمد سعد بسبب "حُماية العيد".. ما القصة؟

قرارات من جهات التحقيق بشأن حادث مصرع مشجعتى الأهلى

قصة "سيدة جبل عرفات" تتصدر ترند وحديث "السوشيال ميديا" (فيديو)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد الرحيم طايع

المُحْبَطُون المُخِيفُون

جلال حمام

السلام الحائر.. بين نتنياهو والسنوار

علي ترك

«دواعى السفر».. شاطئ راحة

أحمد محمود عجاج

انتخابات أوروبا المستقبل المظلم.. ومرارة الحصاد

ماجد حبته

30 يونيو بعيون منصفة

أحمد غنام

New Amsterdam | دروس الإدارة من أبطال التليفزيون.. الرؤية العظيمة تُظهر مشكلات عميقة (1)

د.كريمة الحفناوى

الكيان الصهيونى وانتهاك حقوق الأطفال

حسين دعسة

دبلوماسية الولايات المتحدة الأمريكية في لبنان.. رهان حرب غزة والجنوب المشتعل.

صور

العيد فرحه.. المصريون يحتفلون برابع أيام عيد الأضحى في الأزهر بارك

إقبال المصطافين على شواطئ الإسكندرية في ثالث أيام عيد الأضحى

الحديقة الدولية تستقبل الزوار في ثالث أيام عيد الأضحى

محطة تل أبيب

المزيد

أمريكا وإسرائيل.. لعبة "النفى والتأكيد" تكشف أسرار شحنات الأسلحة

اليوم الـ257 للعدوان.. مجازر الاحتلال الإسرائيلى لا تتوقف فى قطاع غزة

قناة عبرية: عدد المعاقين فى الجيش الإسرائيلى تجاوز 70 ألفًا