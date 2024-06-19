سيد رجب لـ"الدستور": "ولاد رزق 3" قادر على المنافسة عالميًا

أعرب النجم سيد رجب، عن سعادته البالغة بردود الأفعال التي يتلقاها عن فيلم "ولاد رزق 3 - القاضية" وصعوده القياسي وتصدره إيرادات شباك تذاكر السينما المصرية، ضمن موسم أفلام عيد الأضحى المبارك، ليحقق خلال أسبوعه الأول في دور العرض السينمائية إيرادات مرتفعة للغاية بلغت 92 مليونًا و465 ألف جنيه.

سيد رجب: أتمنى تقديم أجزاء جديدة من "ولاد رزق 3"

وأشاد "رجب" فى تصريحات خاصة لـ "الدستور" بالتعاون مع فريق عمل فيلم ولاد رزق، بأكمله الذي يضم مجموعة كبيرة من الفنانين منهم أحمد عز، وعمرو يوسف، وكريم قاسم، ونخبة كبيرة من الشباب الموهوبين على رأسهم علي صبحي، كل هؤلاء بقيادة المخرج طارق العريان الذي يبذل مجهودًا جبارًا لخروج العمل فى أبهى صورة للجمهور وبأعلى التقنيات مع تسخير الإمكانات الإنتاجية الضخمة مع الجهة المنتجة، لتقديم عمل بحجم "ولاد رزق 3" ذات جودة عالية على مستوى المضمون والصورة أيضًا، يستطيع منافسة شركات إنتاج عالمية والتغلب عليها فى صنع مضمون قوي ومتميز فى نفس الوقت، متمنيا تقديم أجزاء جديدة من فيلم ولاد رزق.

وأشار إلى أن هناك تطورًا كبيرًا وملموسًا فى الإنتاج السينمائي، لافتًا إلى أن هذا التطور إيجابى ويسهم فى خلق أعمال سينمائية هادفة تعيش لسنوات طويلة مع الجمهور وتحقق إيرادات هائلة، كما تفرز العديد من المواهب سواء على جانب التمثيل أو الصناعة.

وتابع أن الموسم السينمائي يشهد منافسة قوية بين كبار الصناع والنجوم من خلال تقديم أعمال قيمة ومتصلة بالواقع.

قصة فيلم ولاد رزق 3

ولاد رزق 3، من نوعية الأعمال الأكشن التشويقية، ويتناول قصة أشقاء يقومون بعمليات إجرامية ولكن يقررون التوبة، ويعمل كل منهم في مجال مختلف، قبل أن يعودوا مجددًا لتنفيذ مهمة إجرامية أخيرة كبيرة بسبب أزمة مادية تكشف عنها الأحداث، والمهمة هي سرقة ساعة الملاكم العالمي تايسون فيوري، ويقدم أحمد عز شخصية رضا رزق وهو الشقيق الأكبر بين ولاد رزق ويقود عملياتهم.

أبطال فيلم "ولاد رزق 3- القاضية"





فيلم "ولاد رزق 3- القاضية" بطولة كل من الفنانين أحمد عز، وعمرو يوسف، وكريم قاسم، ومحمد لطفي، وآسر ياسين، وسيد رجب، ونسرين أمين، ومحمد ممدوح، وعلي صبحي، ويضم فيلم ولاد رزق 3 مجموعة كبيرة من ضيوف الشرف، منهم الملاكم العالمي تايسون فيوري، والنجم كريم عبدالعزيز، والنجم أحمد فهمي، والفيلم من تأليف صلاح الجهيني، وإخراج طارق العريان.