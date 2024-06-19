الأربعاء 19 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رئيس أساقفة سبسطية يستقبل وفدا كنسيا من تشيلي للتضامن مع الشعب الفلسطيني

المطران عطا الله
المطران عطا الله حنا

استقبل المطران عطا الله حنا رئيس أساقفة سبسطية للروم الأرثوذكس، اليوم، وفدا كنسيا من تشيلي الذين يقومون بزيارة تضامنية مع  الشعب الفلسطيني وللمطالبة بوقف الحرب وكذلك للقاء عدد من المرجعيات الروحية وللاطلاع على اوضاع المسيحيين في هذه الارض المقدسة.

 الاحتلال الغاشم يسعى لتصفية وجود شعبنا وإلغاء قضيته العادلة

 وقد استقبلهم في كنيسة القيامة مرحبا بزيارتهم ومؤكدا على أهمية مثل هذه الزيارات التي تساعد في توثيق عرى الصداقة والعلاقة ما بين شعبنا وشعوب العالم، وكذلك من الأهمية بمكان ان تتعرف الكنائس المسيحية في العالم على ما يحدث في بلادنا من انتهاكات خطيرة لحقوق الانسان من قبل احتلال غاشم يسعى لتصفية وجود شعبنا وإلغاء قضيته العادلة وحقه المشروع في ان يعيش بحرية وسلام في وطنه وفي ارضه المقدسة.

وتابع رئيس أساقفة سبسطية للروم الأرثوذكس، أن القدس مدينة السلام وهي المدينة التي لها مكانتها السامية في الديانات التوحيدية الثلاث ولكن سلام القدس مغيب بسبب الاحتلال وممارساته واستفزازاته قد تحولت مدينة السلام الى مدينة اضطراب وعنصرية وكراهية والاحتلال ومستوطنوه يستفزون المقدسيون في مقدساتهم واوقافهم وكافة تفاصيل حياتهم.
 

 أهل غزة يتعرضون لنكبة جديدة

ولفت: اما المأساة الكبرى فهي ما يحدث حاليا في غزة حيث ان هنالك حربا مستعرة لم تتوقف منذ تسعة اشهر ومن يدفع فاتورة هذه الحرب انما هو الشعب الأعزل واهل غزة بغالبيتهم هم لاجئون منكوبون منذ عام 48 وها هم يتعرضون اليوم لنكبة جديدة وتهجير جديد.
 وأضاف المطران عطا الله حنا، يجب أن يسمع الصوت المسيحي في هذا العالم بوضوح وجرأة في الدفاع عن حق الشعب الفلسطيني في ان يعيش بحرية وسلام في وطنه مثل باقي شعوب العالم ويجب أن يصل الصوت المسيحي ، لى كل أولئك الذين يتحكمون بمصائر الشعوب بضرورة وقف نزيف غزة وإغاثة أهلنا هناك الذين يتضورون جوعا ويعيشون أوضاعا كارثية مأساوية غير مسبوقة.
وقدم للوفد تقريرا تفصيليا عن احوال مدينة القدس وضرورة العمل من اجل الدفاع عن القدس وما تتعرض له والعمل وبشكل فاعل من اجل وقف الحرب والضغط على سياسيي هذا العالم من أجل أن يلتفتوا الى الشعب الفلسطيني المظلوم والذي يعاني من الاحتلال ومنذ سنوات طويلة كما وأجاب على عدد من الأسئلة والاستفسارات.

المطران عطا الله حنا رئيس أساقفة سبسطية للروم الأرثوذكس وفدا كنسيا من تشيلي الشعب الفلسطيني بوقف الحرب كنيسة القيامة

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