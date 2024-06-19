القاهرة الإخبارية: الاحتلال نفذ 9280 حالة اعتقال بالضفة الغربية منذ 7 أكتوبر

أعلن نادي الأسير الفلسطيني، عن أن قوات الاحتلال الإسرائيلي نفذت 9280 حالة اعتقال في الضفة الغربية منذ 7 أكتوبر، وذلك حسبما أفادت فضائية “القاهرة الإخبارية” في نبأ عاجل لها.

وأفادت وسائل إعلام فلسطينية، باستشهاد 7 فلسطينيين على الأقل وإصابة العشرات، في قصف عنيف للاحتلال استهدف خيام النازحين في منطقة المواصي شمال غرب رفح الفلسطينية جنوب قطاع غزة.

كما أطلق الاحتلال النار على منازل الفلسطينيين في الحي السعودي غرب مدينة رفح الفلسطينية، ترافق مع عملية توغل لآليات عسكرية إسرائيلية في الحي.

وشن طيران الاحتلال الحربي غارات على المناطق الغربية لمدينة رفح الفلسطينية واستهدف بالقصف المدفعي محيط المستشفى الميداني الإماراتي غرب المدينة.

في ذات السياق، حذر أطباء من التدهور الكارثي للوضع الصحي في رفح بسبب استهداف جيش الاحتلال للمستشفيات، حيث إن بعض المرضى يموتون بسبب نقص الأدوية.