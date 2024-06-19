الأربعاء 19 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

بيت داود.. ممثل مصري يثير الجدل بمشاركته في فيلم إسرائيلي (فيديو)

أعلنت شركة “وندر” الأمريكية عن بدء إنتاج مسلسل "بيت داود" الذي أثار ردود أفعال رواد السوشيال ميديا، خاصة مع الإعلان عن مشاركة ممثل مصري يدعى مايكل إسكندر فيه، والذي يجسد شخصية النبي داود، بمشاركة عدد من الممثلين الإسرائيليين.

وقال الممثل المصري مايكل إسكندر عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام: "أشعر بالتواضع، وشرف لي أن أشارككم هذا الخبر، أن أتمكن من إخباركم بقصة داود (….) هي أروع تجربة في حياتي، الكلمات لا يمكنها وصف ما أشعر به، ويا لها من نعمة أن أتمكن من مشاركة هذه القصة مع من أحبهم، لا أستطيع الانتظار حتى تروا هذا المسلسل، كل الشكر لله".

 

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