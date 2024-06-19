الأربعاء 19 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

خال نرجس مشجعة الأهلي: كانت سعيدة بوجودها في المبارة وشبابها "راح هدر"

مشجعتي النادي الاهلي
مشجعتي النادي الاهلي

لقيت مشجعتا النادي الأهلي، نورهان ناصر عبد المقصود (20 عامًا) ونرجس صلاح حسن (20 عامًا) مصرعهما في حادث سير مروع بعد خروجهما من مباراة الأهلي والاتحاد السكندري التي أقيمت في ستاد برج العرب مساء أمس.

وذكر الحاج ياسر محمد علي خال نرجس صلاح أن ابنة شقيقته كانت سعيدة جدًا بحضور المباراة وتشجيع فريقها المفضل، وأنها كانت حريصة على التواجد في جميع مباريات الأهلي. 

وأضاف أنه تم التواصل مع نرجس بعد المباراة للاطمئنان عليها، لكن لم يتم الرد على الهاتف، حتى تم إبلاغ العائلة بوفاتها في حادث سير، وأشار إلى أنه عقب تلقى الخبر توجه إلى الإسكندرية في الحال وبسؤال زملائها وأصدقائها، كان الرد أن الطريق مظلم وصعب".

وأشار خال نرجس إلى أن الطريق أمام ستاد برج العرب مظلم وصعب، وأن ابنة شقيقته وصديقتها نورهان ضاعتا زهرة شبابهما.

من جانبه، نعى النادي الأهلي مشجعتيه الراحلتين في بيان رسمي، وتقدم بخالص التعازي لعائلتيهما.

الجدير بالذكر أن نورهان ونرجس كانتا طالبتين في الفرقة الثالثة بكلية الحقوق.

الأهلي ينعي مشجعتيه

ونعى الأهلي مجشعتي النادي نورهان ناصر ونرجس صلاح أمس عبر منشور على صفحته الرسمية والذي تضمن " النادي الاهلي، ومجلس إدارته برئاسة الكابتن محمود الخطيب والإدارة التنفيذية، ينعون ببالغ الحزن والأسى مشجعتي النادي الأهلي نورهان ناصر ونرجس صلاح اللتين وافتهما المنية اليوم عقب حضور هما مبارة الأهلي والاتحاد السكندري،والتي أقيمت بستاد برج العرب بالإسكندرية إثر حادث أليم، داعيين المولى أن يتغمدهما بواسع رحمته ويدخلهما فسيح جناته، ويلهم ذويهم الصبر والسلوان.

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نرجس صلاح النادي الأهلي ستاد برج العرب مجشعتي النادي مباراة الاتحاد والاهلى

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