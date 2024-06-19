في اليوم العالمي للإنتاجية.. 5 نصائح لإنجاز مهام العمل

يحتفل العالم في 20 يونيو من كل عام، باليوم العالمي للإنتاجية والذي يُرسخ لنهج شامل يهدف لتعزيز إلهام الناس للعمل بشكل أكثر ذكاءًا من خلال تحسين الموارد المتاحة لتحقيق أقصى قدر من التأثير، والتأكد من تحديد أهداف وطموحات جديدة وتطبيق مهاراتنا لبناء عادات مؤثرة لتحقيق النجاح والوفاء.

وبينما نستعد للاحتفال بهذا اليوم الخاص، إليك بعض الطرق التي يمكننا من خلالها زيادة إنتاجيتنا وإنجاز الكثير من المهام في وقت أقل.

خذ فترات راحة:

يمكن أن يكون العمل العميق مؤثرًا، ولكنه قد يؤدي أيضًا إلى إجهاد الدماغ، ويؤدي إلى المماطلة. وبدلًا من ذلك، ينبغي لنا أن نأخذ فترات راحة متكررة ونعود إلى العمل الذي نقوم به بمنظور جديد وحماس.

تجنب تعدد المهام:

يُعتقد أن تعدد المهام هو وسيلة رائعة لإنجاز الكثير في وقت أقل. ومع ذلك، عندما نقوم بمهام متعددة، فإننا في كثير من الأحيان لا نتمكن من إيلاء الاهتمام الكامل لمهمة واحدة. ولضمان عدم تأثر جودة العمل، فمن الأفضل تجنب تعدد المهام.

تفويض المهام:

ولا ينبغي لنا أن نتردد في تفويض المهام لزملائنا عند الحاجة إليها. يجب أن نثق بهم لإنهاء العمل في الوقت المحدد.

إنشاء مساحة تواصل:

يعد التواصل المناسب أحد العناصر الأساسية لمساحة عمل صحية تعمل على تحسين الإنتاجية.

يعد إنشاء مساحة حيث يمكن للفريق مناقشة الأمور وطرح الأسئلة والتواصل أمرًا مهمًا للغاية.

حدد الأهداف:

يجب أن نضع أهدافًا لأنفسنا وللفريق أيضًا. وهذا سوف يساعدنا على معرفة ما نطمح إليه. عندما يكون لدينا طموح واضح في أذهاننا، يمكننا التركيز على العمل الذي بين أيدينا والسعي للوصول إلى الهدف

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