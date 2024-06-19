الأربعاء 19 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رئيس بعثة الحج الرسمية: بدء تفويج حجاج القرعة غير المتعجلين من مشعر منى

حجاج القرعة
حجاج القرعة

أعلن اللواء مساعد وزير الداخلية لقطاع الشئون الإدارية رئيس بعثة الحج الرسمية، عن بدء تفويج حجاج بعثة القرعة غير المتعجلين من مشعر منى؛ وذلك عقب انتهائهم من رمي الجمرات في ثالث وآخر أيام التشريق.

وقال رئيس بعثة الحج الرسمية، اليوم الأربعاء، إن مشرفي البعثة قاموا بإعادة الحجاج إلى فنادقهم بمكة المكرمة على أفواج متعددة، استعدادًا لأداء طواف الوداع، والعودة بسلامة الله إلى أرض الوطن، أو التفويج إلى المدينة المنورة، لقضاء 5 أيام بالقرب من الرسول الكريم- صلى الله عليه وسلم.

تفويج حجاج البعثة المتعجلين من مشعر منى إلى فنادقهم بمكة

txt

ما حكم الهدي لمن صام ثلاثة أيام في الحج ثم قدر عليه؟.. "الإفتاء" تجيب

txt

الحاج الـ12 من الفيوم.. وفاة شعبان سيف النصر خلال أداء مناسك الحج

وكانت بعثة حج القرعة قد قامت، أمس الثلاثاء، بتفويج حجاج البعثة المتعجلين من مشعر منى إلى فنادقهم بمكة المكرمة، عقب انتهائهم من رمى الجمرات؛ حيث تم المرور على الحجاج بمخيماتهم بمشعر منى؛ لمعرفة من يريد التعجل في رمي الجمرات، وإعداد كشوف بأسمائهم لتفويجهم إلى فنادقهم بمكة المكرمة.

رئيس بعثة الحج الرسمية تفويج حجاج بعثة القرعة مشعر منى رمي الجمرات طواف الوداع

مواد متعلقة

انطلاق أول جسر جوى لإعادة حجاج بيت الله.. اليوم

غدًا.. "مصر للطيران" تبدأ جسرها الجوى لإعادة حجاج بيت الله

الأكثر قراءة

موعد طرح وحدات تعاونيات البناء والإسكان.. وقيمة المقدم وطريقة السداد

وحدات إسكان اجتماعى جديدة لمتوسطى ومحدودى الدخل.. اعرف الشروط والمستندات المطلوبة

قرارات من جهات التحقيق بشأن حادث مصرع مشجعتى الأهلى

أمريكا وإسرائيل.. لعبة "النفى والتأكيد" تكشف أسرار شحنات الأسلحة

قصة "فيديو عين شمس" الذي تسبب في الهجوم على أحمد العوضي

«دواعى السفر».. شاطئ راحة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد الرحيم طايع

المُحْبَطُون المُخِيفُون

جلال حمام

السلام الحائر.. بين نتنياهو والسنوار

علي ترك

«دواعى السفر».. شاطئ راحة

أحمد محمود عجاج

انتخابات أوروبا المستقبل المظلم.. ومرارة الحصاد

ماجد حبته

30 يونيو بعيون منصفة

أحمد غنام

New Amsterdam | دروس الإدارة من أبطال التليفزيون.. الرؤية العظيمة تُظهر مشكلات عميقة (1)

د.كريمة الحفناوى

الكيان الصهيونى وانتهاك حقوق الأطفال

حسين دعسة

دبلوماسية الولايات المتحدة الأمريكية في لبنان.. رهان حرب غزة والجنوب المشتعل.

صور

العيد فرحه.. المصريون يحتفلون برابع أيام عيد الأضحى في الأزهر بارك

إقبال المصطافين على شواطئ الإسكندرية في ثالث أيام عيد الأضحى

الحديقة الدولية تستقبل الزوار في ثالث أيام عيد الأضحى

محطة تل أبيب

المزيد

أمريكا وإسرائيل.. لعبة "النفى والتأكيد" تكشف أسرار شحنات الأسلحة

اليوم الـ257 للعدوان.. مجازر الاحتلال الإسرائيلى لا تتوقف فى قطاع غزة

قناة عبرية: عدد المعاقين فى الجيش الإسرائيلى تجاوز 70 ألفًا