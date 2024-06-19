رئيس بعثة الحج الرسمية: بدء تفويج حجاج القرعة غير المتعجلين من مشعر منى

أعلن اللواء مساعد وزير الداخلية لقطاع الشئون الإدارية رئيس بعثة الحج الرسمية، عن بدء تفويج حجاج بعثة القرعة غير المتعجلين من مشعر منى؛ وذلك عقب انتهائهم من رمي الجمرات في ثالث وآخر أيام التشريق.

وقال رئيس بعثة الحج الرسمية، اليوم الأربعاء، إن مشرفي البعثة قاموا بإعادة الحجاج إلى فنادقهم بمكة المكرمة على أفواج متعددة، استعدادًا لأداء طواف الوداع، والعودة بسلامة الله إلى أرض الوطن، أو التفويج إلى المدينة المنورة، لقضاء 5 أيام بالقرب من الرسول الكريم- صلى الله عليه وسلم.

تفويج حجاج البعثة المتعجلين من مشعر منى إلى فنادقهم بمكة

وكانت بعثة حج القرعة قد قامت، أمس الثلاثاء، بتفويج حجاج البعثة المتعجلين من مشعر منى إلى فنادقهم بمكة المكرمة، عقب انتهائهم من رمى الجمرات؛ حيث تم المرور على الحجاج بمخيماتهم بمشعر منى؛ لمعرفة من يريد التعجل في رمي الجمرات، وإعداد كشوف بأسمائهم لتفويجهم إلى فنادقهم بمكة المكرمة.