سعر الريال السعودى اليوم الاربعاء 19 مقابل الجنيه المصري والدولار

شهد سعر الريال السعودي استقرارًا ملحوظًا، منتصف تعاملات اليوم الاربعاء 19 يونيو بالتزامن مع إجازة القطاع المصرفي خلال عيد الاضحي المبارك ، ليسجل متوسط 12.70 جنيها، في مصر مع حلول أداء مناسك الحج.

سعر الريال السعودى اليوم الاربعاء 19 يونيو

يرصد “الدستور” من خلال النشرة اليومية لأسعار صرف العملات الأجنبية الرئيسية، كل ما تريد معرفته عن سعر الريال السعودي اليوم في مصر مقابل الجنيه المصري والدولار والليرة.

سعر الريال السعودي مقابل الدولار





سجل الريال السعودي مقابل الدولار اليوم الاربعاء 19 يونيو نحو 0.27 دولار أمريكي.



سعر الريال السعودي في البنك المركزي المصري

سجل الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم بالبنك المركزي المصري نحو 12.71 للشراء ونحو 12.74 للبيع.

سعر الريال السعودى اليوم الاربعاء 19-6-2024 مقابل الجنيه المصرى



سعر الريال السعودي بالبنك التجاري الدولي



سجل الريال السعودي مقابل الجنيه المصري البنك التجاري الدولي CIB، اليوم نحو 12.65 للشراء ونحو 12.73 للبيع.



سعر الريال السعودي في بنك البركة



سجل سعر تداول الريال السعودي مقابل الجنيه المصري بنك البركة اليوم نحو 12.64 للشراء ونحو 12.73 للبيع.

سعر الريال السعودي في مصرف أبوظبي الإسلامي





سجل الريال السعودي مقابل الجنيه المصري مصرف أبوظبي الإسلامي اليوم نحو 12.73 للشراء ونحو 12.76 للبيع.

سعر الريال السعودي بنك كريدي أجريكول



سجل الريال السعودي مقابل الجنيه المصري بنك كريدي اجريكول، اليوم نحو 12.57 للشراء ونحو 12.61 للبيع.

سعر الريال السعودي البنك المصري الخليجي



سجل الريال السعودي مقابل الجنيه المصري البنك المصري الخليجي، اليوم نحو 12.69 للشراء ونحو 12.74 للبيع.

سعر الريال السعودي بنك الكويت الوطني



سجل الريال السعودي مقابل الجنيه المصري بنك الكويت الوطني، اليوم نحو 12.60 للشراء ونحو 12.74 للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم في مصر مقابل الجنيه المصري والدولار والليرة

سعر الريال السعودي بالبنك الأهلي المصري

سجل الريال السعودي مقابل الجنيه المصري بالبنك الأهلي المصري اليوم نحو 12.71 للشراء ونحو 12.73 للبيع.

سعر الريال السعودي في بنك مصر

سجل الريال السعودي مقابل الجنيه المصري بنك مصر اليوم نحو 12.71 للشراء ونحو 12.73 للبيع.

سعر الريال السعودى في بنك القاهرة

سجل الريال السعودي مقابل الجنيه المصري بنك القاهرة اليوم نحو 12.70 للشراء 12.73 للبيع.

سعر الريال السعودي بنك الاسكندرية

سجل الريال السعودي مقابل الجنيه المصري بنك الاسكندرية، اليوم نحو 12.71 للشراء ونحو 12.74 للبيع.



سعر الريال السعودي مقابل الليرة السوري



سجل الريال السعودي مقابل الليرة السورية.. 1 ريال سعودي يعادل 3،735 ليرة سورية اليوم الاربعاء 19 يونيو 2024.

تثبيت سعر الفائدة



وقررت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري خلال اجتماعها الأخير الخميس 23 مايو الماضي، تثبيت سعر الفائدة على سعري العائد على الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي المصري عند 27.25% و28.25% و27.75% على الترتيب وسعر الائتمان والخصم عند 27.75%.