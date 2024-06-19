بسبب حُماية العيد.. أحمد سعد يتصدر تريند "جوجل".. والجمهور: استر نفسك (فيديو)

حالة من الجدل أثارها الفنان أحمد سعد، عبر منصات التواصل الاجتماعي المختلفة، بسبب نشره لمقطع فيديو قصير أثناء استحمامه، معلقًا عليه بأنها "حٌماية العيد"، وهذا الفيديو أغضب الجمهور بسبب المظهر الذي كان عليه فنانهم المفضل، خاصًة أنه لم يكن مرتديًا للملابس وجسده مغطي بالصابون.

بسبب حماية العيد.. أحمد سعد يتصدر تريند "جوجل"

وخرج الفنان أحمد سعد على جمهوره من خلال صفحته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، وهو داخل الحمام يغني أغنيته الجديدة قائلًا: "يا ابن المحظوظة مبروك" وعلق على الفيديو بعد نشره قائلًا: "لما تستحمى حماية العيد".

وكتب كريم هشام، من روّاد السوشيال ميديا عبر موقع "فيسبوك" قائلًا: "واضح يا استاذ احمد اننا دخلنا عليك الحمام في وقت مش مناسب"، وعلق أحمد حمادة من جمهور الفنان أحمد سعد قائلًا: " ماشاء الله فنان ذكي جدا هيركب الاغنيه تريند بالفيديو ذكي جدا وعارف بيعمل ايه عشان الناس تتكلم الموضوع مش كله صوت وبس عشان تنجح فعلا ♥️♥️ استاذ".

واستعانت حساب حمل اسم ميرنا، مقطع فيديو للفنان محمد لطفي من فيلم "الباشا تلميذ"، وعلقت عليه: "حازم حازم"، وكتبت نهي مسلم، من مستخدمي موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" قائلًة: " اظاهر دخلنا فوقت مش مناسب".

وكتبت سولي احمد، من روّاد موقع "فيسبوك" على فيديو الفنان أحمد سعد، الذي شارك به جمهوره عبر منصة التواصل الاجتماعي من خلال صفجته الرسمية قائلًة: " كان في ترند عمرو مصطفى ف رمضاااان دلوقتي احمد سعد ف الحمام ف الحماااام"، وعلّق محمود عادل من روّاد السوشيال قائلًا: " لا حول ولا قوه الا بالله والله عيب عليك يا خساره الرجاله رغم كده ان هو راجل فنان مش فاهم ازاي يطلع بالمنظر ده".