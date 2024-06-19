الأربعاء 19 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الوادى الجديد تسجل ثالث حالة وفاة أثناء أداء مناسك الحج

المتوفى
المتوفى

سجلت محافظة الوادى الجديد حالة الوفاة الثالثة في الحج هذا العام، حيث توفي الحاج زكي سيد خليفة، الموظف بمصلحة الضرائب العقارية سابقا من مدينة موط بمركز الداخلة.

وقال عدد من المقربين من أسرته إن الحاج زكي المتوفي ذهب هذا العام لأداء مناسك الحج وشعر بتعب شديد ثم لفظ أنفاسه الأخيرة بملابس الإحرام الخاصة به بعد الوقوف على جبل عرفات، مؤكدين أنه كان يتمنى أن يلقى ربه ملبيا بملابس إحرامه.

وأكد الشيخ نصر الدين الأزهري أن الحاج زكي كان نعم الجار البار ونعم الجيرة الهادئة فكان إنسانا محبا للخير يعمل في صمت دون ضجيج هادئ الطبع نحتسبه عند الله من الشهداء الأبرار الذين توفاعم الله على طاعته. 

وسجلت محافظة الوادي حالتي وفاة علي مدار الأسبوع، الأولى كانت للحاج عبدالفتاح عكاشة من قرية تنيدة مركز بلاط الذي توفي بملابس الإحرام الخاصة به بمستشفى عرفات.

أما الحالة الثانية فكانت للحاجة وفاء فوزي خضر وتعمل معلمة بمدرسة العاشر من رمضان وهي من قرية الراشدة التابعة لمركز الداخل التي فقد الاتصال بها لمدة ثلاثة أيام ثم توفيت بعد ذلك ودفنت بمكة المكرمة.

المتوفي
المتوفي
محافظة الوادي الجديد حالة الوفاة الثالثة الحج لأداء مناسك الحج شعر بتعب شديد لفظ انفساه الاخيرة بملابس الإحرام

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