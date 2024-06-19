الأربعاء 19 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

قصة "سيدة جبل عرفات" تتصدر ترند وحديث "السوشيال ميديا" (فيديو)

تداول رواد وسائل التواصل الاجتماعي "السوشيال ميديا"، مقطع فيديو لسيدة مسنة تحمل حقيبة على رأسها وتسير بمفردها في طريق طويل شديد الحرارة، بعد استكمال مناسك الحج يوم وقفة عيد الأضحى المبارك.

وكانت بطلة هذا المشهد العظيم الذي دخل قلب كل من شاهده سيدة في الستين من عمرها تُدعى ماجدة محمد موسى، من محافظة القليوبية.

ذهبت تلك العجوز بمفردها على الرغم من بُعد المسافة من منطقة العزيزية إلى جبل عرفات، ولكنها لم تشعر بالتعب أو الإجهاد على الرغم من قسوة حرارة الجو، وأرادت أن تقطع تلك المسافة بعد إتمام فريضتها وتحقيق حلمها.

سيدة سيدة جبل عرفات سيدة جبل قصة سيدة جبل عرفات جبل عرفات

مواد متعلقة

قصة مولود جبل عرفات هذا العام لأم باكستانية (فيديو)

شاب ينهى حياة شقيقته قبل عيد الأضحى فى طنطا بسبب الشك (فيديو)

سفاح التجمع مسلسل جديد من بطولة حسن الرداد (فيديو)

عمرها 130 عام.. الحاجة صرهودة الجزائرية حققت حلمها بتأدية مناسك الحج (فيديو)

الكيلو بـ280.. إقبال شديد على منافذ أمان قبل عيد الأضحى ومواطنون:"أرخص من الجزارين"

القبض على المتهم بالاعتداء على فتاة البساتين (فيديوجراف)

الأشجار والمسطحات الخضراء تزين شوارع العجوزة لاستقبال عيد الأضحى (صور)

سفاح التجمع.. تفاصيل قضية هزّت الرأى العام فى مصر (فيديو)

الأكثر قراءة

موعد طرح وحدات تعاونيات البناء والإسكان.. وقيمة المقدم وطريقة السداد

وحدات إسكان اجتماعى جديدة لمتوسطى ومحدودى الدخل.. اعرف الشروط والمستندات المطلوبة

قرارات من جهات التحقيق بشأن حادث مصرع مشجعتى الأهلى

أمريكا وإسرائيل.. لعبة "النفى والتأكيد" تكشف أسرار شحنات الأسلحة

قصة "فيديو عين شمس" الذي تسبب في الهجوم على أحمد العوضي

«دواعى السفر».. شاطئ راحة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد الرحيم طايع

المُحْبَطُون المُخِيفُون

جلال حمام

السلام الحائر.. بين نتنياهو والسنوار

علي ترك

«دواعى السفر».. شاطئ راحة

أحمد محمود عجاج

انتخابات أوروبا المستقبل المظلم.. ومرارة الحصاد

ماجد حبته

30 يونيو بعيون منصفة

أحمد غنام

New Amsterdam | دروس الإدارة من أبطال التليفزيون.. الرؤية العظيمة تُظهر مشكلات عميقة (1)

د.كريمة الحفناوى

الكيان الصهيونى وانتهاك حقوق الأطفال

حسين دعسة

دبلوماسية الولايات المتحدة الأمريكية في لبنان.. رهان حرب غزة والجنوب المشتعل.

صور

العيد فرحه.. المصريون يحتفلون برابع أيام عيد الأضحى في الأزهر بارك

إقبال المصطافين على شواطئ الإسكندرية في ثالث أيام عيد الأضحى

الحديقة الدولية تستقبل الزوار في ثالث أيام عيد الأضحى

محطة تل أبيب

المزيد

أمريكا وإسرائيل.. لعبة "النفى والتأكيد" تكشف أسرار شحنات الأسلحة

اليوم الـ257 للعدوان.. مجازر الاحتلال الإسرائيلى لا تتوقف فى قطاع غزة

قناة عبرية: عدد المعاقين فى الجيش الإسرائيلى تجاوز 70 ألفًا