قصة "سيدة جبل عرفات" تتصدر ترند وحديث "السوشيال ميديا" (فيديو)

تداول رواد وسائل التواصل الاجتماعي "السوشيال ميديا"، مقطع فيديو لسيدة مسنة تحمل حقيبة على رأسها وتسير بمفردها في طريق طويل شديد الحرارة، بعد استكمال مناسك الحج يوم وقفة عيد الأضحى المبارك.

وكانت بطلة هذا المشهد العظيم الذي دخل قلب كل من شاهده سيدة في الستين من عمرها تُدعى ماجدة محمد موسى، من محافظة القليوبية.

ذهبت تلك العجوز بمفردها على الرغم من بُعد المسافة من منطقة العزيزية إلى جبل عرفات، ولكنها لم تشعر بالتعب أو الإجهاد على الرغم من قسوة حرارة الجو، وأرادت أن تقطع تلك المسافة بعد إتمام فريضتها وتحقيق حلمها.