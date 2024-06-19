الأربعاء 19 يونيو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

أستاذ استثمار: تحسن نظرة المؤسسات المالية للاقتصاد المصرى تتويج لجهود الدولة

الدكتور محمد الشوادفى
الدكتور محمد الشوادفى

قال الدكتور محمد الشوادفي، أستاذ الإدارة والاستثمار، إن تحسن مؤشرات المالية العامة أو الأداء الاقتصادي المصري في ضوء التقارير الدولية التي تمثلت في إشادات مؤسسات التصنيف الكبار مثل "فيتش وموديز"، يعكس جهود الدولة خلال الفترة الأخيرة لمعالجة الخلل الذي كان يمر به الاقتصاد المصري خلال الأعوام الماضية نتيجة الظروف الاستثنائية التي كان يمر بها الاقتصاد العالمي مثل جائحة كورونا والحرب في أوكرانيا.

تحسن أداء الاقتصاد 

وأضاف الشوادفي، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن الاقتصاد العالمي أثَّر بشكل كبير على أداء اقتصاد الدول وخاصة في مصر، موضحًا أن مصر بذلت جهودًا كثيرة خلال الفترة الأخيرة بهدف تحسن أداء الاقتصاد المصري.

وأشار إلى أن هذه الجهود تتمثل في الاتفاقية مع صندوق النقد الدولي وحزمة مساعدات الاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى مشروع رأس الحكمة، لافتًا إلى أن كل هذه العوامل أدت إلى مجموعة من المؤشرات تتمثل في ظهور فائض أولي في الموازنة العامة للدولة تجاوز 3%، متوقعًا تحقيق معدل نمو 2.9% بنهاية العام المالي الحالي.

أستاذ استثمار للاقتصاد المصري المؤسسات المالية الفترة الماضية المؤشـرات الماليــة

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