لا يزال الغموض يحوم حول مصير النجم السنغالي ساديو ماني، مهاجم النصر السعودي، برفقة ناديه خلال فترة الميركاتو الصيفي.

وأشارت العديد من التقارير الصحفية إلى رغبة ساديو ماني في الرحيل عن دوري روشن السعودي خلال فترة سوق الانتقالات الصيفية.

النصر السعودي يُحدد سعر بيع ساديو ماني في الصيف

ووفقًا لما ذكرته صحيفة "الاقتصادية" السعودية، فإن نادي النصر سيحدد سعر بيع ساديو ماني خلال الفترة المقبلة.

وأضافت الصحيفة، أن إدارة النصر تريد الحصول على ما لا يقل عن 15 مليون يورو، مقابل التنازل عن باقي العقد والسماح برحيل ساديو ماني في الصيف.

ومن المقرر أن ينتهي العقد الحالي للنجم السنغالي، صاحب الـ32 عامًا، برفقة النصر السعودي في يونيو 2027.

النصر السعودي يُحدد سعر بيع ساديو ماني

اهتمام نادي فناربخشة التركي بالحصول على خدمات النجم السنغالي

من المنتظر أن يجتمع مسئولي النصر مع وكيل اللاعب، من أجل لمناقشة مصير ساديو ماني خلال الفترة المقبلة، في ظل اهتمام نادي فناربخشة التركي بالحصول على خدمات النجم السنغالي.

وفي حال رغبة ساديو ماني في العودة إلى أوروبا، فإن نادي فناربخشة سيكون الوجهة الأنسب له، خاصة أنه يُشارك في بطولة دوري أبطال أوروبا للموسم الجديد 2024-2025.

وكان ساديو ماني قد انضم إلى صفوف النصر السعودي في صيف 2023 الماضي، بعقد لمدة 3 سنوات، قادمًا من بايرن ميونخ الألماني، بعد موسم واحد فقط مع البافاري عندما انتقل الصيف الماضي من ليفربول الإنجليزي.

وشارك ساديو ماني في 46 مباراة مع النصر السعودي في جميع المسابقات خلال الموسم المنصرم 2023-2024، سجل 19 هدفًا وقدم 11 تمريرة حاسمة.

يذكر أن فريق النصر كان قد افتتح الصفقات المثيرة والقوية بضم النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو في يناير 2023، وصولًا إلى فريق اتحاد جدة الذي نجح في الحصول على خدمات النجم الفرنسي كريم بنزيما ونجولو كانتي في صيف 2023.

يأتي ذلك في إطار خطة السعودية لإحداث طفرة قوية في المنافسات المحلية، والترويج بشكل أكبر للسياحة من خلال نجوم كرة القدم.