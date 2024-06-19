نادِ سعودي يُخطط لخطف محمد الشناوي من الأهلي

كشفت تقارير صحيفة، عن تجدد الاهتمامات من أندية دوري روشن السعودي، بضم محمد الشناوي حارس مرمى الأهلي خلال موسم الانتقالات في هذا الصيف.

وكان الشناوي هدف لأندية دوري روشن منذ الصيف الماضي، وعلى رأسهم أندية النصر والقادسية.

الوحدة يسعى للتعاقد مع الشناوي

وبحسب صحيفة "عكاظ" السعودية، فإن إدارة الكرة في نادي الوحدة تستهدف التعاقد مع الحارس الدولي محمد الشناوي، لتدعيم صفوف الفريق الموسم القادم.

صاحب الـ 35 عامًا يلعب موسمه الثامن مع الأهلي، ويمتلك عقد حتى صيف 2025 ولم يحسم الأحمر بعد تجديد عقده حيث يحق له التوقيع لأي فريق خلال يناير المقبل.

وعاد "الشناوي" مؤخرا للملاعب بعدما غاب لفترة طويلة بسبب إصابة في الكتف خلال كأس أمم إفريقيا الماضية.

وشارك الشناوي في مباراتين المنتخب الوطني بتصفيات المونديال، ثم مواجهتي الأهلي بالدوري ضد فاركو والاتحاد السكندري.

وكان نادي الوحدة السعودي أيضًا يستهدف ضم أحمد حجازي مدافع المنتخب الوطني، ونادي اتحاد جدة، الذي سيرحل بشكل رسمي خلال الصيف الحالي.