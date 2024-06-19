الأربعاء 19 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

هجوم على أحمد سعد بسبب "حُماية العيد".. ما القصة؟

أحمد سعد
أحمد سعد

تصدر الفنان أحمد سعد تريند جوجل ومحركات البحث بعد نشره مقطع فيديو وهو يغني أغنية "ابن المحظوظة" أثناء استحمامه داخل الحمام، وهو ما تسبب في هجوم متابعيه وسخريتهم عليه.

ونشر أحمد سعد مقطع فيديو لنفسه وهو مُغطى بالصابون ومن خلفه الماء داخل الحمام ويغني أمام الكاميرا مقطع من أغنيته الشهيرة “ابن المحظوظة”، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي، “انستجرام”، مُعلقًا على مقطع الفيديو بطريقة كوميدية، قائلًا: "لما تستحمى حماية العيد".

مقطع الفيديو الذي نشره  "سعد" تسبب في سخرية جمهوره، حيث علق أحدهم: "شكلنا دخلنا في وقت غلط"، وعلق آخر: "نعيمًا"، وعلق ثالث: "هتتلبس يابن المحظوظة"، وعلق رابع: "انت خدت علينا أوي يا فنان".

كما علق البعض: "إيه الهدف إنك تصور نفسك وإنت بتستحمى"، و"أنا كمتابع استفدت إيه"، و"شكلنا دخلنا في وقت غلط" وغيرها من التعليقات.

وغنى الفنان أحمد سعد أغنية "مبروك يابن المحظوظة" في فيلم “فاصل من اللحظات اللذيذة” بطولة الفنان هشام ماجد والفنانة هنا الزاهد.

ومؤخرًا، أعلن الفنان أحمد سعد، لجمهوره ومتابعيه، عن تعاون جديد يجمعه بشقيقه الفنان عمرو سعد، في برنامج "بيت السعد"، والذي يعد أولى تجاربهما الإعلامية التي تجمعهما معًا، ومن المقرر أن يُطرح خلال الفترة المقبلة، وتم تصوير البرنامج بالكامل في السعودية، حيث نشر أحمد سعد إعلانًا ترويجيًا للبرنامج عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام"، وعلق عليه قائلا: "قريبًا، ترقبوا".

ويضم البرنامج في قائمة ضيوفه عدد من نجوم الفن في مصر والوطن العربي، ومن المتوقع أن يتحدثا معهم عن العديد من الموضوعات الفنية وكواليس وأسرار حياتهم الشخصية.

أحمد سعد تريند جوجل

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