الأربعاء 19 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظ الغربية يتفقد مركز ومدينة قطور ويوجه برفع الإشغالات (صور)

محافظة الغربية
محافظة الغربية

استكمل الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، جولاته المفاجئة والمستمرة لليوم الرابع على التوالي والتي شملت حي أول وثان ومركز ومدينة طنطا ومركز ومدينة زفتى ، مركز ومدينة السنطة، مركز ومدينة كفر الزيات، مركز ومدينة المحلة ، مركز ومدينة سمنود، لمتابعة جهود الوحدات المحلية في أعمال النظافة ورفع الإشغالات على حرم الطريق العام خلال أيام عيد الأضحى المبارك بشوارع قرى ومدن المحافظة، جاء ذلك بحضور المهندس علي عبد الستار السكرتير العام المساعد.

حيث قام المحافظ بجولة صباحية مفاجئة بمركز ومدينة قطور موجها بشن حملات مكثفة للنظافة ورفع الإشغالات وإزالة كافة التعديات عن الطريق العام وخاصة إشغالات الكافيهات والمقاهي والملاهي التي تتعدى على حرم الطريق دون الالتزام بالقواعد والقوانين المنظمة لذلك وتحرير المحاضر القانونية اللازمة.

يذكر أن جولة المحافظ تأتي كواحدة من عدة جولات تنفذ بكافة مراكز ومدن المحافظة للتأكد من استمرار أعمال النظافة ورفع الإشغالات بصورة مستمرة خلال أيام العيد.

وواصل، جولاته المفاجئة والتي بدأها منذ اليوم الثاني لعيد الأضحى المبارك؛ لمتابعة أعمال النظافة ورفع الإشغالات بشوارع المحافظة، والتي شملت حي أول وثان ومركز ومدينة طنطا ومركز ومدينة زفتى، مركز ومدينة السنطة، مركز ومدينة كفرالزيات. 

وأجرى المحافظ صباح ثالث أيام عيد الأضحى المبارك جولة مفاجئة، تفقد خلالها شوارع حي أول وثان ومركز ومدينة المحلة؛ للوقوف على مستوى النظافة العامة بالشوارع والالتزام بعدم وجود إشغالات بالشوارع لتيسير الحركة المرورية، لتوفير المناخ المناسب والآمن للمواطنين، لقضاء وقت ممتع والاستمتاع بأجواء عيد الأضحى المبارك.

وخلال الجولة، تابع رحمي، رفع الإشغالات المتعدية على حرم الطريق، كما تم توجيه رؤساء الأحياء والمدن باستمرار تكثيف أعمال النظافة على مدار اليوم خلال فترة العيد.

محافظ الغربية
محافظ الغربية
محافظ الغربية
محافظ الغربية
محافظ الغربية
محافظ الغربية
محافظ الغربية ومركز ومدينه زفتى مركز ومدينة المحلة ورفع الإشغالات على حرم الطريق مركز ومدينة السنطة

مواد متعلقة

تحرير 16 محضر مخالفات لأصحاب مخابز بلدية وسياحية بالغربية

رفع 6520 طن قمامة ومخلفات من مراكز الغربية فى ثالث أيام عيد الأضحى

رفع 145 حالة إشغال متنوعة فى مدينة المحلة الكبرى بالغربية

محافظ الغربية يتابع إزالة 13 حالة تعد على الأراضى الزراعية ومخالفات بناء

ثالث أيام عيد الأضحى.. ذبح 172 أضحية بالمجان فى مجازر الغربية

إزالة 10 حالات تعدٍ على الأراضي الزراعية بالغربية

رفع 7450 طن قمامة والتراكمات والأتربة بالغربية

تزامنا مع إجازة العيد.. رفع 170 حالة إشغال متنوعة من شوارع طنطا بالغربية

الأكثر قراءة

موعد طرح وحدات تعاونيات البناء والإسكان.. وقيمة المقدم وطريقة السداد

وحدات إسكان اجتماعى جديدة لمتوسطى ومحدودى الدخل.. اعرف الشروط والمستندات المطلوبة

قرارات من جهات التحقيق بشأن حادث مصرع مشجعتى الأهلى

أمريكا وإسرائيل.. لعبة "النفى والتأكيد" تكشف أسرار شحنات الأسلحة

قصة "فيديو عين شمس" الذي تسبب في الهجوم على أحمد العوضي

«دواعى السفر».. شاطئ راحة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد الرحيم طايع

المُحْبَطُون المُخِيفُون

جلال حمام

السلام الحائر.. بين نتنياهو والسنوار

علي ترك

«دواعى السفر».. شاطئ راحة

أحمد محمود عجاج

انتخابات أوروبا المستقبل المظلم.. ومرارة الحصاد

ماجد حبته

30 يونيو بعيون منصفة

أحمد غنام

New Amsterdam | دروس الإدارة من أبطال التليفزيون.. الرؤية العظيمة تُظهر مشكلات عميقة (1)

د.كريمة الحفناوى

الكيان الصهيونى وانتهاك حقوق الأطفال

حسين دعسة

دبلوماسية الولايات المتحدة الأمريكية في لبنان.. رهان حرب غزة والجنوب المشتعل.

صور

العيد فرحه.. المصريون يحتفلون برابع أيام عيد الأضحى في الأزهر بارك

إقبال المصطافين على شواطئ الإسكندرية في ثالث أيام عيد الأضحى

الحديقة الدولية تستقبل الزوار في ثالث أيام عيد الأضحى

محطة تل أبيب

المزيد

أمريكا وإسرائيل.. لعبة "النفى والتأكيد" تكشف أسرار شحنات الأسلحة

اليوم الـ257 للعدوان.. مجازر الاحتلال الإسرائيلى لا تتوقف فى قطاع غزة

قناة عبرية: عدد المعاقين فى الجيش الإسرائيلى تجاوز 70 ألفًا