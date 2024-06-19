محافظ الغربية يتفقد مركز ومدينة قطور ويوجه برفع الإشغالات (صور)

استكمل الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، جولاته المفاجئة والمستمرة لليوم الرابع على التوالي والتي شملت حي أول وثان ومركز ومدينة طنطا ومركز ومدينة زفتى ، مركز ومدينة السنطة، مركز ومدينة كفر الزيات، مركز ومدينة المحلة ، مركز ومدينة سمنود، لمتابعة جهود الوحدات المحلية في أعمال النظافة ورفع الإشغالات على حرم الطريق العام خلال أيام عيد الأضحى المبارك بشوارع قرى ومدن المحافظة، جاء ذلك بحضور المهندس علي عبد الستار السكرتير العام المساعد.

حيث قام المحافظ بجولة صباحية مفاجئة بمركز ومدينة قطور موجها بشن حملات مكثفة للنظافة ورفع الإشغالات وإزالة كافة التعديات عن الطريق العام وخاصة إشغالات الكافيهات والمقاهي والملاهي التي تتعدى على حرم الطريق دون الالتزام بالقواعد والقوانين المنظمة لذلك وتحرير المحاضر القانونية اللازمة.

يذكر أن جولة المحافظ تأتي كواحدة من عدة جولات تنفذ بكافة مراكز ومدن المحافظة للتأكد من استمرار أعمال النظافة ورفع الإشغالات بصورة مستمرة خلال أيام العيد.

وواصل، جولاته المفاجئة والتي بدأها منذ اليوم الثاني لعيد الأضحى المبارك؛ لمتابعة أعمال النظافة ورفع الإشغالات بشوارع المحافظة، والتي شملت حي أول وثان ومركز ومدينة طنطا ومركز ومدينة زفتى، مركز ومدينة السنطة، مركز ومدينة كفرالزيات.

وأجرى المحافظ صباح ثالث أيام عيد الأضحى المبارك جولة مفاجئة، تفقد خلالها شوارع حي أول وثان ومركز ومدينة المحلة؛ للوقوف على مستوى النظافة العامة بالشوارع والالتزام بعدم وجود إشغالات بالشوارع لتيسير الحركة المرورية، لتوفير المناخ المناسب والآمن للمواطنين، لقضاء وقت ممتع والاستمتاع بأجواء عيد الأضحى المبارك.

وخلال الجولة، تابع رحمي، رفع الإشغالات المتعدية على حرم الطريق، كما تم توجيه رؤساء الأحياء والمدن باستمرار تكثيف أعمال النظافة على مدار اليوم خلال فترة العيد.

محافظ الغربية

محافظ الغربية