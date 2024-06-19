النائب العام يشهد الأمسية الافتتاحية لاجتماع رؤساء أجهزة النيابة العامة لمجموعة البريكس

شهد النائب العام المستشار محمد شوقي، الأمسية الافتتاحية لاجتماع رؤساء أجهزة النيابة العامة لمجموعة البريكس، وذلك على هامش زيارته الرسمية للعاصمة الروسية موسكو تعزيزًا لملف التعاون القضائي الثنائي بين البلديْن.

مصر تتطلع للاستفادة القصوى من الخبرات لدى جميع الدول الأعضاء

وفي كلمة ألقاها رحب بالنائب العام لجمهورية روسيا الاتحادية، والسادة النواب العموم للدول الأعضاء، مشيرًا إلى أن جمهورية مصر العربية إذ تشارك في مؤتمر النواب العموم لدول البريكس للمرة الأولى فإنها تتطلع للاستفادة القصوى من الخبرات المتراكمة لدى جميع الدول الأعضاء، وأن هذا الاجتماع هو فرصة سانحة لتوطيد العلاقات بين مختلف البلدان المشاركة فيه.

وفي الختام أكد استعداد مصر الدائم لتوجيه كافة أوجه الدعم وتبادل الخبرات مع كافة الدول الأعضاء.