استعلام فاتورة الكهرباء الإسكندرية وكيفية تقديم شكوى

تزايد التسالات حول استعلام فاتورة الكهرباء الإسكندرية، بشكل خاص الفواتير المتركمة على المواطن وطرق دفعها بأسهل الطرق، ذلك يتم من خلال رابط الاستعلام عن فاتورة كهرباء من خلال الاسم فقط لعام 2024.

استعلام فاتورة الكهرباء الإسكندرية

الخطوة الأولى نقوم بالدخول إلى الموقع الرسمي لوزارة الكهرباء والطاقة في مصر بالضغط هنا.

الخطوة الثانية نختار محافظة الإسكندرية اضغط هنا

الخطوة الرابعة نختار القطاع الخاص أو التجاري الذي يوجد به العداد.

الخطوة الخامس نختار الفرع أو المركز الذي يوجد به المنشآت أو المنازل المطلوب معرفة فواتيرها.

الخطوة السادس نقوم بتسجيل رقم الاشتراك وهو عبارة عن 10 أرقام.

الخطوة السابعة نقوم بالضغط على أيقونة "أظهر الفاتورة" لتظهر بعدها فاتورتك المستحقة اضغط هنا

خدمات شركة الكهرباء في الاسكندرية

أعلنت شركة الإسكندرية للكهرباء لمشتركيها الكثير من الخدمات، مثل خدمات الدفع الإلكتروني وقراءة العداد وما سهل للمواطنين الكثير الجهد والوقت في الخدمات الخاطة بالطاقة الكهربائية.

فروع شركة كهرباء الاسكندريه:

فرع أبو قير في شارع بورسعيد-أبو قير أمام شرطة أبو قير.

فرع الجلاء سيدي بشر قبلي مدينة بنك فيصل.

فرع سيدي بشر قبلي سيدي بشر قبلي مدينة بنك فيصل.

فرع خورشيد خورشيد حارة فاروق المزين خلف نقطة شرطة خورشيد.

فرع المعمورة أمام الملاهي.

فرع سابا باشا بجوار قسم شرطة الرمل.

فرع السيوف السيوف شماعة أمام البنك الأهلي المصري.

فرع باكوس باكوس عمارة اليكس جروب.

فرع سموحة سموحة شارع فيكتور عمانويل.

فرع القباري قباري خلف المحكمة.

فرع البيطاش شارع البيطاش الرئيسي.

شكاوى فاتورة الكهرباء

وفي حال أن الشكاوي يمكن التقدم بشكوى من خلال الطرق الآتية:

الخطوة الأولى التقدم ببلاغ على الخط الساخن لشكاوى الكهرباء 121.

الخطوة الثانية زيارة رابط موقع وزارة الكهرباء وتقديم شكوى وانتظار الرد.

الخطوة الثانية التواصل عبر خدمة تلقي شكاوى فواتير الكهرباء عبر الرسائل النصية على رقم 91121، وستتلقى رسالة تفيد تلقي الشكوى.

الخطوة الثالثة يمكن تقديم شكوى عبر تطبيق شكاوى فواتير الكهرباء بمصر.