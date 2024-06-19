الأربعاء 19 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

على رأسهم نيمار.. أبرز الغائبين عن بطولة كوبا أمريكا

نيمار
نيمار

تتأهب الملاعب الأمريكية لاحتضان منافسات كوبا أمريكا في نسختها الثامنة والأربعين قبل ساعات على انطلاق البطولة، التي ستكون ملاعبها جاهزة لاستضافة ستة عشر منتخبًا من أمريكا الجنوبية والشمالية.

ومن المنتظر أن تشهد البطولة غياب العديد من النجوم وهو ما تستعرضه “الدستور” في السطور التالية.

 أبرز الغائبين من منتخب السامبا 

يترأسهم نيمار قائد البرازيل ولاعب الهلال السعودي بعد إصابته بالرباط الصليبي في بداية الموسم الماضي وعدم اكتمال شفائه من الإصابة ليغيب لأول مرة عن البطولة منذ مشاركته مع السامبا، كما فقد منتخب السامبا خدمات حارسه إيدرسون بعد تعرضه لكسر في مقبس العين ضد توتنهام في الأسبوع الأخير من موسم الدوري الإنجليزي الممتاز، بدوره، قرر المدرب البرازيلي دوريفال جونيور استبعاد قائد المنتخب السابق كاسيميرو لاعب مانشستر يونايتد الإنجليزي بعد موسمه المخيب للآمال مع الشياطين الحمر.

ويأتي خلفهم التشيلي جاري ميديل قائد ولاعب المنتخب المخضرم ولاعب فاسكو دي جاما الحالي، حيث أصبح خارج حسابات بيلسا في وسط الملعب بعدما وصل لـ 36 عامًا بجانب اعتماده على العديد من العناصر الشابة في هذا المركز وعلى رأسهم فيدريكو فالفيردي نجم الريال وفي تشيلي أيضًا يغيب أرتورو فيدال قائد ونجم المنتخب بسبب استبعاد الفني ولاعب نادي كولو كولو وأيضًا يفتقد منتخب الإكوادور خدمات بيرفيس إستوبينان ظهير أيسر برايتون ألبيون الإنجليزي وواحد من أفضل لاعبي مركز الظهير في البريميرليج خلال الموسمان الماضيين.

غياب الأرجنتيني باولو ديبالا عن قائمة التانجو

واستبعد أيضًا الأرجنتيني باولو ديبالا من قائمة التانجو حيث يعتبر أبزر الغائبين عن قائمة بطل العالم رغم تقديمه موسم متميز مع روما الإيطالي بجانب إيدنسون كافاني هداف ونجم منتخب أوروجواي ونادي بوكا جونيورز وأيضًا ماتياس فيسينو لاعب وسط منتخب أوروجواي بجانب ريتشارليسون مهاجم السامبا ونادي توتنهام الإنجليزي.
 

نيمار إيدرسون ميديل ديبالا كوبا أمريكا

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