تشهد محركات البحث خلال الساعات الماضية، عمليات بحث كبيرة عن الاستعلام عن مخالفات المرور بالرقم القومي، والتي تعتبر أحد أهم الخطوات التي يلجأ لها الكثيرين من ملاك وقائدي السيارات للتعرف على قيمة المخالفات المستحقة على السيارات الخاصة بهم.

الاستعلام عن مخالفات المرور بالرقم القومي

وتسهيلا على المواطنين، أتاحت بوابة الحكومة المصرية إمكانية معرفة الاستعلام عن مخالفات المرور بالرقم القومي من خلال الدخول لها عن طريق محركات البحث جوجل من خلال التصفح على مواقع الإنترنت.

ويتيح الاستعلام عن مخالفات المرور بالرقم القومي على الإنترنت عدد من الخدمات الأخرى حيث يمكنك أداء تلك الخدمة عن طريق الهاتف اللوحي "المحمول" أو من خلال أي جهاز كمبيوتر متصل بالأنترنت في أقل من 3 دقائق ما عليك إلا اتباع الخطوات.

الاستعلام عن المخالفات المرورية

وتأتي خطوة الاستعلام عن مخالفات المرور بالرقم القومي أحد الخدمات التكنولوجيا الهامة التي تقدمها الدولة للمواطنين ضمن خطة رقمنة الخدمات الحكومية مصر 2030 وذلك بغرض تقديم تسهيلات وتيسرات للحصول على كافة الخدمات الحكومية.

خطوات إتمام عملية الاستعلام عن مخالفات المرور

الدستور تقدم لقرائها خطوات إتمام عملية الاستعلام عن مخالفات المرور بالرقم القومي في عدة خطوات بسيطة:

اكتب على جوجل الاستعلام عن مخالفات المرور بالرقم القومي، وسوف تظهر أمامك عدة اختيارات أختر "موقع نيابة المرور"، وعقب ظهور صفحة النيابة تجد عدة اختيارات ومنها مخالفات المرور، قم بالضغط على أيقونة مخالفات المرور وستظهر أمامك عدة خدمات أخري، وعليك أن تختار مثلا الاستعلام أو التصالح الفوري أو الدفع أو التظلم، تضغط على أيقونة الاستعلام وسيطلب منك إدخال بياناتك الشخصية من واقع بطاقة الرقم القومي، وعقب ذلك ستكتب أرقام وحروف السيارة الخاصة بك، عقب الانتهاء من إدخال كافة البيانات تضغط على أيقونة الاستعلام وستظهر لك كافة التفاصيل وقيمة المخالفات.