الأربعاء 19 يونيو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

أحمد سعد يثير الجدل بفيديو "حماية العيد".. والجمهور: "جينالك في وقت غير مناسب"

أحمد سعد
أحمد سعد

تصدر اسم الفنان أحمد سعد مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، وذلك بعد نشره لفيديو طريف عبر حسابه الرسمي على إنستجرام بعنوان "حماية العيد"، يظهر أحمد سعد في الفيديو وهو يستحم بينما يغني أغنيته الشهيرة "مبروك يا ابن المحظوظة"، مرددًا عبارة "حماية العيد" بطريقة كوميدية، وأثار الفيديو جدلًا واسعًا بين المتابعين، حيث انقسمت التعليقات بين السخرية من سلوك سعد والإعجاب بروحه المرحة.

أحمد سعد

سخرية وانتقادات

واعتبر البعض أن سلوك أحمد سعد غير لائق، خاصة وأنه ظهر عاريًا في الفيديو، بينما رأى آخرون أنه تصرّف طبيعي لا يستحق كل هذه الضجة، وتعرض سعد لبعض الانتقادات بسبب استخدام عبارة "حماية العيد" بطريقة ساخرة، معتبرين أنها تقلّل من قيمة العيد الديني.

https://www.instagram.com/reel/C8XNUVZMT69/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading

إعجاب وتأييد

في المقابل، دافع العديد من المتابعين عن سعد، مؤكدين أن الفيديو كان مجرد مزحة بريئة لا داعي للتهويل منها، وأشادوا بروح سعد المرحة وخفة ظله، معتبرين أنه نجح في رسم البسمة على وجوههم.

تريند حماية العيد

وتصدر تريند "حماية العيد" قائمة التريند على تويتر في مصر، وذلك بعد تداول الفيديو على نطاق واسع، وتفاعل العديد من المغردين مع الفيديو، مشاركين صورًا وفيديوهات كوميدية مستوحاة منه.

أحمد سعد حماية العيد تريند حماية العيد انستجرام فيديو أحمد سعد

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