الأربعاء 19 يونيو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الأمم المتحدة ضخت 209 ملايين دولار فى مشروعات تنموية بمصر خلال 2023

مشروعات تنموية
مشروعات تنموية

ذكر التقرير السنوي الصادر عن فريق هيئات ووكالات الأمم المتحدة الـ28 العاملة في مصر أن الأمم المتحدة ضخت ما يزيد على 209 ملايين دولار خلال عام 2023؛ لتنفيذ أنشطة مشتركة للتعاون مع مصر في مختلف مجالات التنمية المستدامة، وفقًا للأولويات الوطنية لمصر.

وأضاف التقرير الصادر، اليوم الأربعاء، أن هذه الأنشطة والمشروعات المشتركة للتعاون تضمنت قطاعات الاستثمار في العنصر البشري مع التركيز على الأطفال والشباب، التنمية الاقتصادية المستدامة التي تتسم بالتنوع والشمول والمحافظة على البيئة، الاستدامة البيئية والتصدي للتغيرات المناخية، الحوكمة والشفافية ودولة القانون، تمكين المرأة والفتاة.

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ويعد هذا التقرير الأول الذي يطلقه فريق الأمم المتحدة في مصر، ضمن إطار التعاون لتنفيذ أهداف التنمية المستدامة الموقع العام الماضي بين الأمم المتحدة ومصر، والذي يغطي الفترة من 2023 إلى 2027.

تعزيز جهود تنفيذ أهداف التنمية المستدامة 

وواصلت الأمم المتحدة في مصر خلال عام 2023، العمل مع الحكومة المصرية من أجل تعزيز جهود تنفيذ أهداف التنمية المستدامة، من خلال تطوير استراتيجية وطنية مالية متكاملة ومجموعة من الإصلاحات ذات الأولوية والمبادرات الرامية إلى تأمين التمويل الذي تحتاجه مصر بصورة مستدامة.

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بدورها، أشارت الأمم المتحدة إلى أن العام الجاري 2024 هو العام الثاني من إطار التعاون الذي يغطي الفترة من 2023 إلى 2027، وسيواصل فريق الأمم المتحدة القطري في مصر الجهود من أجل دعم مصر في تحقيق الأولويات الوطنية ومواجهة التحديات وتسريع التقدم نحو تنفيذ أهداف التنمية المستدامة.

الامم المتحدة الاستدامة البيئي لتنمية الاقتصادية أهداف التنمية المستدامة تغيرات المناخية

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