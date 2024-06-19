تعليمات هامة لطلاب الثانوية العامة لحل امتحان اللغة العربية

قدم الدكتور تامر شوقي الخبير التربوي، نصائح لطلاب الثانوية العامة، حول التعامل مع امتحان اللغة العربية، المقرر أداءه السبت المقبل في بداية انطلاق امتحانات المواد الأساسية لامتحانات الثانوية العامة بالعام الدراسي الحالي ٢٠٢٣/٢٠٢٤.

وجاءت أهم تعليمات حل امتحان مادة اللغة العربية الآتي:



١- لا بد أن يعي طالب الثانوية العامة أن امتحان اللغة العربية مخصص له أكبر درجة في كل المواد (80 درجة؛ أو ما يعادل ٢٠% تقريبآ من المجموع الكلي للدرجات) الأمر الذى يفرض على الطالب توجيه اهتمام خاص لتلك المادة لتأثيرها الكبير على مستقبله.

٢- تركيز الطالب الشديد في حل كل سؤال، وعدم إضاعة أى درجات قدر الإمكان

٣-الاهتمام بالدرجات الأكبر وحلها بشكل صحيح حيث يوجد ٣٢ سؤالا موضوعيا مخصص لكل سؤال درجة واحدة، ١٩ سؤالا موضوعيا مخصص لكل سؤال درجتين (وبالتالي فإن الدرجات المخصصة لها ٣٨ درجة )، ٤ أسئلة مقالية مخصص لثلاثة أسئلة منها درجتين، ولسؤال واحد فقط منها ٤ درجات وهو الأعلى في الدرجات

٤- أن يضع الطالب في اعتباره أن الدرجات المخصصة لثلاثة أسئلة مقالية هى درجتين فقط وهو ما يساوى درجات ١٩ سؤالا موضوعيا وهو أمر يدعو إلى طمأنينة الطالب.

٥- بذل جهد أكبر في مراجعة وإجابة فروع اللغة العربية المخصص لها درجات أكبر في الامتحان.

٦- استعانة الطالب بكتيبات المفاهيم فقط في المساعدة على تذكر مفاهيم المصطلحات التى لا يتذكرها أو لديه شكوك حولها

٧- وعي الطالب بأن بدائل الإجابة لكل سؤال قد تكون متشابهة في ظاهرها مع ذلك تكون مختلفة، فلا ينخدع ويتسرع في اختيار أى إجابة بدون تأمل أو تفكير



٨- وعي الطالب بأن المطلوب منه اختيار أدق إجابة ولا يتوقع أن تأتي البدائل كلها خاطئة بشكل واضح وبديل واحد فقط هو الصحيح



٩- البدء بحل الأسئلة السهلة.

١٠- على الطالب النظر إلى الأسئلة المقالية بشكل سريع في البداية لأنها لن تستغرق منه وقتا طويلا في قراءتها، لتحديد ما السهل أو الصعب منها أو البدء بها أو بالأسئلة الموضوعية

١١- يمكن للطالب البدء بالإجابة على سؤال سؤال في الأسئلة الموضوعية، أو البدء بالأسئلة المقالية لو وجد أنها الأسهل.

١٢- أن يجيب الطالب على الأسئلة المقالية في حدود المساحة المخصصة لكل سؤال بدون إفراط أو تفريط؛ وخاصة أن درجات كل سؤال من ثلاثة أسئلة بها تساوي درجات كل سؤال من ١٩ سؤالا موضوعيا فلا يستغرق فيها وقتا يؤثر على إجاباته على باقي الأسئلة



١٣- أن يرجأ الطالب الأسئلة الصعبة (سواء الموضوعية أو المقالية ) إلى نهاية الامتحان ولا يتوقف كثيرا أمام السؤال الصعب ما دامت هناك أسئلة أخرى لم يصل إليها.

١٤- عدم ترك أي سؤال بدون إجابة حتى لو اضطر الطالب إلى تخمين الإجابة الصحيحة لأى سؤال

١٥- المراجعة الدقيقة للإجابات قبل تسليمها.