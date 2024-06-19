"كانوا رايحين مصيف".. إصابة 29 شخصًا فى انقلاب سيارة بالإسماعيلية

أصيب 29 شخصًا في انقلاب سيارة نصف نقل على "وصلة أبوسلطان" بالقرب من مدينة فايد بمحافظة الإسماعيلية، كانوا في طريقهم للمصيف.

تفاصيل الحادث

تلقى اللواء هشام مروان، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسماعيلية، إخطارًا من الشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة العامة بالإسماعيلية برئاسة اللواء مهندس هنري إبراهيم، معاون محافظ الإسماعيلية والمدير الإقليمي للشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة العامة بالإسماعيلية، يفيد انقلاب سيارة نصف نقل بوصلة أبوسلطان بالقرب من مدينة فايد، كان يستقلها 29 شخصًا في طريقهم لقضاء إجازة عيد الأضحى على الشاطئ.

انتقلت قوات الشرطة وسيارات الإسعاف لمكان الحادث وفرض الأمن كردونًا أمنيًا في مكان الحادث، ونقلت سيارات الإسعاف المصابين للمستشفى لتلقي العلاج اللازم، فيما قامت الوحدة المحلية لمدينة فايد برفع حطام السيارة.

كشفت مصادر طبية بصحة الإسماعيلية عن ورود بلاغ مبدئي عن انقلاب سيارة نصف نقل محملة بأسرة مصيفين بوصلة أبوسلطان اتجاه مدينة فايد.

إصابة 6 أشخاص في انقلاب سيارة بترعة الإسماعيلية

وشهدت محافظة الإسماعيلية حادثًا آخر، مساء الثلاثاء، حيث تلقي اللواء هشام مروان مدير أمن الإسماعيلية إخطارًا من شرطة النجدة يفيد انقلاب سيارة بترعة الإسماعيلية، وأسفر الحادث عن إصابة كل من صفاء أحمد محمد، 37 سنة، مقيم حى السلام، بكدمة بالصدر، منة أشرف شحات، 19 سنة، حى السلام، بكسر بالقدم اليسرى، مريم أشرف شحات، 20 سنة، حى السلام، بكسر بالأنف، محمد أشرف شحات، حي السلام، بكدمات بالجسم، أشرف شحات توفيق، 47 سنة، حى السلام، بكدمات بالجسم، يوسف أشرف شحات، 14 سنة، حى السلام، بكدمات بالجسم.

تم نقل المصابين إلى مستشفى القصاصين، وتحرير محضر بالواقعة.