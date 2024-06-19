"حزب الله" يعلن مقتل أحد عناصره إثر عدوان إسرائيلى على الجنوب اللبنانى

أعلن حزب الله اللبناني، عن مقتل أحد عناصره جراء عدوان إسرائيلي على الجنوب اللبناني، حسبما ذكرت فضائية القاهرة الإخبارية.

وفي سياق متصل، نفذت قوات الاحتلال غارة إسرائيلية بمسيرة على سيارة ببلدة الوزاني في القطاع الشرقي جنوب لبنان.

مقتل 5 عناصر من حزب الله

وكان قد قتل 5 عناصر من حزب الله ومدنيين في ضربات إسرائيلية استهدفت جنوب لبنان الأحد، وفق ما أفادت الوكالة الوطنية للإعلام

وأفادت الوكالة الوطنية للأنباء الرسمية اللبنانية بأنّ غارات إسرائيلية استهدفت دراجات نارية في ثلاث قرى في جنوب لبنان هي حولا وعيتا الشعب والناقورة.