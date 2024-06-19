الاحتلال يستهدف مبنى عسكري لحزب الله في بلدة يارون جنوب لبنان

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، استهداف مبنى عسكري لحزب الله في بلدة يارون جنوب لبنان، كما تم اعتراض هدف مشبوه بالقرب من منطقة سديه أليعزر ، حسبما ذكرت فضائية القاهرة الإخبارية.



كما ذكر الجيش اللبناني سقوط مسيرة من لبنان في منطقة المطلة دون وقوع إصابات.



وفي وقت سابق، قال الجيش الإسرائيلي، إنه قصف مبنى يؤوي عناصر لحزب الله في منطقة يارون جنوب لبنان أمس.

وأضاف، أن سلاح الجو استهدف أيضا عناصر تابعة لحزب الله في بلدة حولا.

وأشار إلى أن الأهداف التي ضربها الجيش شملت منشأة لتخزين الأسلحة في ميس الجبل وبنية تحتية عسكرية بالخيام.