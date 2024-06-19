الأربعاء 19 يونيو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

لا أمراض معدية بين الحجاج.. نتائج عمل البعثة الطبية المصرية في مكة والمدينة

نتائج عمل البعثة
نتائج عمل البعثة الطبية المصرية

أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم الأربعاء، تقديم خدمات الكشف والعلاج لـ18 ألفًا و726 حاجًا مصريًا، حتى مساء أمس الثلاثاء، وذلك من خلال 24 عيادة طبية تابعة للبعثة الطبية المصرية للحج في مكة المكرمة والمدينة المنورة.

نتائج عمل البعثة الطبية للحج

 وقال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إن عدد المترددين على أقسام الطوارئ في المستشفيات السعودية بمكة المكرمة والمدينة المنورة، بلغ 1110 حالات مرضية، بينما دخل الأقسام الداخلية في مستشفيات المشاعر ومكة والمدينة 364 حالة، خرج منهم 44 حالة، وبقي تحت العلاج والملاحظة 328 حالة مرضية.

ومن جهته؛ أشار الدكتور عمرو رشيد، رئيس هيئة الإسعاف المصرية، ورئيس البعثة الطبية للحج، إلى التنسيق لعمل جلسات الغسيل الكلوي لـ7 من الحجاج المصريين، لافتًا إلى عدم وجود أي أمراض معدية بين الحجاج المصريين، ووجود تعاون وتنسيق كامل مع كافة المستشفيات، والسلطات الصحية السعودية.

وأضاف "رشيد"، أن فرق البعثة الطبية، تواصل مرورها الدوري على مقرات إقامة الحجاج المصريين، في مقرات إقامتهم بفنادق مكة المكرمة، والمدينة المنورة، مع تنظيم ندوات يومية لتوعية الحجاج بالإجراءات الواجب اتخاذها لحماية أنفسهم من الأمراض، للحفاظ على سلامتهم حتى عودتهم إلى الأراضي المصرية.

txt

"الصحة": تنفيذ 129 برنامجًا تدريبيًا لـ10 آلاف موظف بالوزارة

txt

ترشيح 218 من العاملين بـ"الصحة" للتدريب والدراسة بالخارج

مكة المكرمة للحج لبعثة الطبية المصرية المدينة المنورة الصحة حالات مرضية

مواد متعلقة

رئيس هيئة الرعاية الصحية: خطة التأمين الطبي تعزز من جاهزية النظام الصحي

الصحة: إطلاق 33 قافلة طبية مجانية بمختلف محافظات الجمهورية خلال 4 أيام

الصحة تنظم فاعلية للاحتفال باليوم العالمى لمرض التصلب المتعدد

الصحة: إجراء 4095 عملية رمد متنوعة "مجانا" ضمن مبادرة الرئيس لإنهاء قوائم الانتظار

هيئة الدواء المصرية تستقبل ممثلى جمعية المعلومات الدوائية الدولية (DIA)

وزارة الصحة تبحث مع شركة «أبوت» نقل تكنولوجيا التصنيع الدوائي للسوق المصري

مساعد وزير الصحة للتطوير المؤسسى: نجاح المنظومة الصحية يعتمد على التنسيق والتشاور بين الهيئات الحكومية والقطاع الخاص

الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية: القطاع الخاص يقدم بالفعل 60% من الخدمات الصحية حاليا

الأكثر قراءة

موعد طرح وحدات تعاونيات البناء والإسكان.. وقيمة المقدم وطريقة السداد

قرارات من جهات التحقيق بشأن حادث مصرع مشجعتى الأهلى

وحدات إسكان اجتماعى جديدة لمتوسطى ومحدودى الدخل.. اعرف الشروط والمستندات المطلوبة

قصة "فيديو عين شمس" الذي تسبب في الهجوم على أحمد العوضي

«دواعى السفر».. شاطئ راحة

إصابة شاب صدمته سيارة على كورنيش مدينة مرسى مطروح

ﻣﻘﺎﻻﺕ

علي ترك

«دواعى السفر».. شاطئ راحة

أحمد محمود عجاج

انتخابات أوروبا المستقبل المظلم.. ومرارة الحصاد

ماجد حبته

30 يونيو بعيون منصفة

أحمد غنام

New Amsterdam | دروس الإدارة من أبطال التليفزيون.. الرؤية العظيمة تُظهر مشكلات عميقة (1)

د.كريمة الحفناوى

الكيان الصهيونى وانتهاك حقوق الأطفال

حسين دعسة

دبلوماسية الولايات المتحدة الأمريكية في لبنان.. رهان حرب غزة والجنوب المشتعل.

إبراهيم داود

غزو البلهاء

غسان شربل

«30 يونيو».. عنوان نجاة مصر والمنطقة من «النفق الإخوانى»

صور

إقبال المصطافين على شواطئ الإسكندرية في ثالث أيام عيد الأضحى

الحديقة الدولية تستقبل الزوار في ثالث أيام عيد الأضحى

ألبوم صور.. حديقة الأزهر ثالث أيام العيد

محطة تل أبيب

المزيد

أمريكا وإسرائيل.. لعبة "النفى والتأكيد" تكشف أسرار شحنات الأسلحة

اليوم الـ257 للعدوان.. مجازر الاحتلال الإسرائيلى لا تتوقف فى قطاع غزة

قناة عبرية: عدد المعاقين فى الجيش الإسرائيلى تجاوز 70 ألفًا